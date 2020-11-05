Росія відмовилася повернутися до режиму припинення вогню з 1 квітня
Сьогодні, 00:25
Росія не підтримала пропозицію голови української делегації в ТКГ Леоніда Кравчука поновити режим припинення вогню на Донбасі з 00:00 1 квітня.
Про це повідомляє пресслужба української делегації в ТКГ.
Засідання розпочалось із пропозиції Кравчука забезпечити з 00.00 1 квітня дотримання повного та всеосяжного збереження режиму припинення вогню. Цю пропозицію підтримали спецпредставник глави ОБСЄ пані Гайді Ґрау та координатор підгрупи з безпеки глава СММ ОБСЄ Халіт Чевік.
Зокрема, Чевік запропонував прийняти спільну узгоджену заяву ТКГ, в якій підтвердити прагнення сторін посилити режим припинення вогню та врятувати життя цивільних осіб та військового персоналу.
Таким чином, двоє з трьох представників ТКГ внесли конкретні пропозиції щодо забезпечення повернення до повного та всеосяжного режиму припинення вогню.
На жаль, пропозиція ані Кравчука, ані ОБСЄ не знайшли підтримки з боку російської делагації.
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Про це повідомляє пресслужба української делегації в ТКГ.
Засідання розпочалось із пропозиції Кравчука забезпечити з 00.00 1 квітня дотримання повного та всеосяжного збереження режиму припинення вогню. Цю пропозицію підтримали спецпредставник глави ОБСЄ пані Гайді Ґрау та координатор підгрупи з безпеки глава СММ ОБСЄ Халіт Чевік.
Зокрема, Чевік запропонував прийняти спільну узгоджену заяву ТКГ, в якій підтвердити прагнення сторін посилити режим припинення вогню та врятувати життя цивільних осіб та військового персоналу.
Таким чином, двоє з трьох представників ТКГ внесли конкретні пропозиції щодо забезпечення повернення до повного та всеосяжного режиму припинення вогню.
На жаль, пропозиція ані Кравчука, ані ОБСЄ не знайшли підтримки з боку російської делагації.
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