Збірна України не змогла обіграти команду Казахстану у відборі на ЧС





У третьому турі відбіркової стадії мундіалю команда Андрія Шевченка на НСК «Олімпійський» у Києві не втримала перемогу над збірною Казахстану - 1:1, повідомляє



«Синьо-жовті» відкрили рахунок на 20-й хвилині завдяки голу Романа Яремчука, який вивів господарів вперед після передачі Олександра Зінченка; паритет відновив Серікжан Мужиков на 59-й хвилині.



В іншому поєдинку групи D в Сараєво збірна Боснії і Герцеговини програла чинним чемпіонам світу футболістам Франції - 0:1.

Турнірне становище: Франція - 7 очок (після 3-х ігор), Україна - 3 (3), Фінляндія - 2 (2), Боснія і Герцеговина - 1 (2), Казахстан - 1 (2).



Наступні матчі у кваліфікації світової першості збірна України зіграє 1 вересня з командою Казахстану на виїзді та 4 вересня на столичному НСК «Олімпійський» проти збірної Франції.



Відбірковий турнір ЧС-2022 «синьо-жовті» завершать поєдинками у Фінляндії (9 жовтня) та з Боснією і Герцеговиною (12 жовтня вдома, 16 листопада в гостях).



Десять переможців відбіркових груп вийдуть у фінальну стадію чемпіонату світу напряму. Ще три путівки розіграють у стикових матчах десять володарів других місць, до яких приєднаються два кращих переможця груп Ліги націй УЄФА.



XXII чемпіонат світу з футболу пройде з 21 листопада по 18 грудня 2022 року в Катарі.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Національна збірна України з футболу втретє зіграла внічию у кваліфікації чемпіонату світу-2022.У третьому турі відбіркової стадії мундіалю командана НСК «Олімпійський» у Києві не втримала перемогу над збірною Казахстану - 1:1, повідомляє Укрінформ «Синьо-жовті» відкрили рахунок на 20-й хвилині завдяки голу, який вивів господарів вперед після передачі; паритет відновивна 59-й хвилині.В іншому поєдинку групи D в Сараєво збірна Боснії і Герцеговини програла чинним чемпіонам світу футболістам Франції - 0:1.Турнірне становище: Франція - 7 очок (після 3-х ігор), Україна - 3 (3), Фінляндія - 2 (2), Боснія і Герцеговина - 1 (2), Казахстан - 1 (2).Наступні матчі у кваліфікації світової першості збірна України зіграє 1 вересня з командою Казахстану на виїзді та 4 вересня на столичному НСК «Олімпійський» проти збірної Франції.Відбірковий турнір ЧС-2022 «синьо-жовті» завершать поєдинками у Фінляндії (9 жовтня) та з Боснією і Герцеговиною (12 жовтня вдома, 16 листопада в гостях).Десять переможців відбіркових груп вийдуть у фінальну стадію чемпіонату світу напряму. Ще три путівки розіграють у стикових матчах десять володарів других місць, до яких приєднаються два кращих переможця груп Ліги націй УЄФА.XXII чемпіонат світу з футболу пройде з 21 листопада по 18 грудня 2022 року в Катарі.

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