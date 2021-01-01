В Програму медичних гарантій добавили більше послуг для майбутніх мам

Сьогодні, 1 квітня - в Україні стартує нова Програма медичних гарантій. У ній в фокусі особливої уваги пріоритетні напрямки. Серед яких - охорона материнства і дитинства. Медична допомога при пологах залишиться пріоритетним напрямком й у поточному році.Про це повідомляє Урядовий портал.Жінки можуть обирати,: у сімейного лікаря чи у гінеколога в жіночій консультації. Окрім того, українки мають право на вибір гінеколога, який вестиме вагітність, та вибір пологового будинку, в якому народжувати. При цьому місце проживання чи прописки не має значення.Жодних благодійних внесків платити не потрібно. Для того, щоб забезпечити якісну і безпечну медичну допомогу матері й дитини у цьому році НСЗУ виокремила окремий пакет медичних послуг “Ведення вагітності в амбулаторних умовах”.До Національної служби подано пропозиції від 710 надавачів медичних послуг, що хотіли б укласти договір за цим новим пакетом. Тариф на медичні послуги із ведення вагітності в амбулаторних умовах становить 720 гривень на місяць. Щоб його отримати, лікарня повинна відповідати вимогам і надати повний спектр послуг при нормальній та ускладненій вагітності.А також бути в змозі робити пренатальний скринінг - УЗД і біохімічні маркери. До цього пакету- динамічне спостереження вагітності, що включає контроль за станом здоров’я вагітної, необхідні обстеження та консультації; - організація та проведення диспансерного нагляду (взяття на облік, розробка індивідуального плану ведення вагітності відповідно групи ризику);- лабораторні та інструментальні дослідження згідно з галузевими стандартами, зокрема, УЗД, загальноклінічні та біохімічні лабораторні обстеження, спостереження чи лікування в амбулаторних умовах та в умовах денного стаціонару;- профілактика ускладнень вагітності та післяпологового періоду тощо.До гінеколога жінка може звернутися без направлення. Вона має право обрати заклад, де спостерігати вагітність. Незалежно від місця реєстрації чи фактичного проживання. Лабораторні обстеження та інструментальні дослідження, відповідно до потреб вагітної, будуть безоплатними, якщо заклад уклав відповідний договір із Національною службою здоров’я.Безоплатно жінка отримує також- у межах пакету стаціонарної медичної допомоги. Для планової госпіталізації потрібне електронне направлення від лікаря, який спостерігає вагітну.Невідкладна медична допомога надається без направлення. Національна служба здоров’я України дбає про комплексну допомогу матері й дитині. Медзаклад, який надає допомогу при пологах, і надає неонатальну допомогу, отримуватиме підвищувальний коефіцієнт. За кожні пологи у такому закладі НСЗУ заплатить 10 859 грн