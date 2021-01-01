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Pfizer заявили про 100% ефективності вакцини для дітей та підлітків

Pfizer заявили про 100% ефективності вакцини для дітей та підлітків
Вакцини проти коронавірусу від компаній Pfizer і BioNTech на 100% ефективні для дітей віком 12-15 років.
Про це пише gazeta.ua.

Випробовування препаратів проводили на 2260 дітей зі США. З тих, кому зробили справжні щеплення, ніхто не захворів. Вірус підхопили 18 дітей з тих, кому вкололи плацебо.

За словами представників компаній, вакцина викликала стійку реакцію антитіл у дітей. Ці показники перевищують результати попереднього дослідження серед осіб віком 16-25 років.

Генеральний директор Pfizer Альберт Бурла сподівається, що діти та підлітки зможуть отримати щеплення до початку нового навчального року.

Поки що вакцини дозволено робити людям від 16 років.


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Теги: вакцинація, Pfizer, підлітки
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