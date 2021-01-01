Pfizer заявили про 100% ефективності вакцини для дітей та підлітків



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Випробовування препаратів проводили на 2260 дітей зі США. З тих, кому зробили справжні щеплення, ніхто не захворів. Вірус підхопили 18 дітей з тих, кому вкололи плацебо.



За словами представників компаній, вакцина викликала стійку реакцію антитіл у дітей. Ці показники перевищують результати попереднього дослідження серед осіб віком 16-25 років.



Генеральний директор Pfizer Альберт Бурла сподівається, що діти та підлітки зможуть отримати щеплення до початку нового навчального року.



Поки що вакцини дозволено робити людям від 16 років.





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