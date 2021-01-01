В Україні знову зафіксували рекордну смертність від коронавірусу за добу

17 569 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксували в Україні станом на 01 квітня 2021 року. Зокрема, захворіли 813 дітей та 486 медпрацівників.Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров'я станом на ранок четверга, 1 квітня.Також за минулу добу:госпіталізували – 5 160 осіб;летальних випадків – 421;одужало – 9 602 особи;здійснили тестувань за добу – 132 759 (зокрема методом ПЛР – 59 803, методом ІФА – 22 276, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 50 680).В Україні другий день поспіль фіксують рекордну кількість летальних випадків, днем раніше померло 407 пацієнтів з коронавірусом.Захворюваність тримається на близькому до рекорду рівні, він був встановлений 26 березня, тоді за добу захворіло 18 132 особи.За весь час пандемії в Україні:захворіло – 1 691 737 осіб;одужало – 1 323 083 особи;летальних випадків – 33 246;провели ПЛР-тестувань – 8 179 905.За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (1 150), Одеській (1 305), Хмельницькій (1 142), Львівській (1 141) та Житомирській (1 037) областях.Вакцинація в Україні:17 170 людей щепили проти COVID-19 за добу 31 березня 2021 року в Україні.248 736 людей щепили від початку вакцинальної кампанії, з них отримали 1 дозу – 248 734 особи, завершили вакцинацію (отримали 2 дози) – 2 особи.Щеплення проводилось 163 мобільними бригадами з імунізації та 793 пунктами щеплення.Станом на 31 березня 2021 року до листа очікування вакцинації від COVID-19 записались 387 611 людей.Кількість захворювань в регіонах за добу та кількість щеплень:м. Київ – 1 150 випадків/ 1 720 щеплень;Вінницька область – 849 випадків/ 690 щеплень;Волинська область – 490 випадків/ 460 щеплень;Дніпропетровська область – 974 випадки/ 1 180 щеплень;Донецька область – 484 випадки/ 470 щеплень;Житомирська область – 1 037 випадків/ 780 щеплень;Закарпатська – 651 випадок/ 520 щеплень;Запорізька область – 627 випадків/ 820 щеплень;Івано-Франківська область – 458 випадків/ 838 щеплень;Київська область – 962 випадки/ 630 щеплень;Кіровоградська область – 203 випадки/ 650 щеплень;Луганська область – 232 випадки/ 360 щеплень;Львівська область – 1 141 випадок/ 1 073 щеплення;Миколаївська область – 327 випадків/ 1 040 щеплень;Одеська область – 1 305 випадків/ 520 щеплень;Полтавська область – 812 випадків/ 940 щеплень;Рівненська область – 665 випадків/ 370 щеплень;Сумська область – 773 випадки/ 680 щеплень;Тернопільська область – 741 випадок/ 430 щеплень;Харківська область – 620 випадків/ 820 щеплень;Херсонська область – 269 випадків/ 110 щеплень;Хмельницька область – 1 142 випадки/ 420 щеплень;Черкаська область – 605 випадків/ 979 щеплень;Чернівецька область – 442 випадки/ 370 щеплень;Чернігівська область – 610 випадків/ 300 щеплень.Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.