В Україні знову зафіксували рекордну смертність від коронавірусу за добу
Сьогодні, 09:01
17 569 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксували в Україні станом на 01 квітня 2021 року. Зокрема, захворіли 813 дітей та 486 медпрацівників.
Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров'я станом на ранок четверга, 1 квітня.
Також за минулу добу:
госпіталізували – 5 160 осіб;
летальних випадків – 421;
одужало – 9 602 особи;
здійснили тестувань за добу – 132 759 (зокрема методом ПЛР – 59 803, методом ІФА – 22 276, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 50 680).
В Україні другий день поспіль фіксують рекордну кількість летальних випадків, днем раніше померло 407 пацієнтів з коронавірусом.
Захворюваність тримається на близькому до рекорду рівні, він був встановлений 26 березня, тоді за добу захворіло 18 132 особи.
За весь час пандемії в Україні:
захворіло – 1 691 737 осіб;
одужало – 1 323 083 особи;
летальних випадків – 33 246;
провели ПЛР-тестувань – 8 179 905.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (1 150), Одеській (1 305), Хмельницькій (1 142), Львівській (1 141) та Житомирській (1 037) областях.
Вакцинація в Україні:
17 170 людей щепили проти COVID-19 за добу 31 березня 2021 року в Україні.
248 736 людей щепили від початку вакцинальної кампанії, з них отримали 1 дозу – 248 734 особи, завершили вакцинацію (отримали 2 дози) – 2 особи.
Щеплення проводилось 163 мобільними бригадами з імунізації та 793 пунктами щеплення.
Станом на 31 березня 2021 року до листа очікування вакцинації від COVID-19 записались 387 611 людей.
Кількість захворювань в регіонах за добу та кількість щеплень:
м. Київ – 1 150 випадків/ 1 720 щеплень;
Вінницька область – 849 випадків/ 690 щеплень;
Волинська область – 490 випадків/ 460 щеплень;
Дніпропетровська область – 974 випадки/ 1 180 щеплень;
Донецька область – 484 випадки/ 470 щеплень;
Житомирська область – 1 037 випадків/ 780 щеплень;
Закарпатська – 651 випадок/ 520 щеплень;
Запорізька область – 627 випадків/ 820 щеплень;
Івано-Франківська область – 458 випадків/ 838 щеплень;
Київська область – 962 випадки/ 630 щеплень;
Кіровоградська область – 203 випадки/ 650 щеплень;
Луганська область – 232 випадки/ 360 щеплень;
Львівська область – 1 141 випадок/ 1 073 щеплення;
Миколаївська область – 327 випадків/ 1 040 щеплень;
Одеська область – 1 305 випадків/ 520 щеплень;
Полтавська область – 812 випадків/ 940 щеплень;
Рівненська область – 665 випадків/ 370 щеплень;
Сумська область – 773 випадки/ 680 щеплень;
Тернопільська область – 741 випадок/ 430 щеплень;
Харківська область – 620 випадків/ 820 щеплень;
Херсонська область – 269 випадків/ 110 щеплень;
Хмельницька область – 1 142 випадки/ 420 щеплень;
Черкаська область – 605 випадків/ 979 щеплень;
Чернівецька область – 442 випадки/ 370 щеплень;
Чернігівська область – 610 випадків/ 300 щеплень.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
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Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров'я станом на ранок четверга, 1 квітня.
Також за минулу добу:
госпіталізували – 5 160 осіб;
летальних випадків – 421;
одужало – 9 602 особи;
здійснили тестувань за добу – 132 759 (зокрема методом ПЛР – 59 803, методом ІФА – 22 276, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 50 680).
В Україні другий день поспіль фіксують рекордну кількість летальних випадків, днем раніше померло 407 пацієнтів з коронавірусом.
Захворюваність тримається на близькому до рекорду рівні, він був встановлений 26 березня, тоді за добу захворіло 18 132 особи.
За весь час пандемії в Україні:
захворіло – 1 691 737 осіб;
одужало – 1 323 083 особи;
летальних випадків – 33 246;
провели ПЛР-тестувань – 8 179 905.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (1 150), Одеській (1 305), Хмельницькій (1 142), Львівській (1 141) та Житомирській (1 037) областях.
Вакцинація в Україні:
17 170 людей щепили проти COVID-19 за добу 31 березня 2021 року в Україні.
248 736 людей щепили від початку вакцинальної кампанії, з них отримали 1 дозу – 248 734 особи, завершили вакцинацію (отримали 2 дози) – 2 особи.
Щеплення проводилось 163 мобільними бригадами з імунізації та 793 пунктами щеплення.
Станом на 31 березня 2021 року до листа очікування вакцинації від COVID-19 записались 387 611 людей.
Кількість захворювань в регіонах за добу та кількість щеплень:
м. Київ – 1 150 випадків/ 1 720 щеплень;
Вінницька область – 849 випадків/ 690 щеплень;
Волинська область – 490 випадків/ 460 щеплень;
Дніпропетровська область – 974 випадки/ 1 180 щеплень;
Донецька область – 484 випадки/ 470 щеплень;
Житомирська область – 1 037 випадків/ 780 щеплень;
Закарпатська – 651 випадок/ 520 щеплень;
Запорізька область – 627 випадків/ 820 щеплень;
Івано-Франківська область – 458 випадків/ 838 щеплень;
Київська область – 962 випадки/ 630 щеплень;
Кіровоградська область – 203 випадки/ 650 щеплень;
Луганська область – 232 випадки/ 360 щеплень;
Львівська область – 1 141 випадок/ 1 073 щеплення;
Миколаївська область – 327 випадків/ 1 040 щеплень;
Одеська область – 1 305 випадків/ 520 щеплень;
Полтавська область – 812 випадків/ 940 щеплень;
Рівненська область – 665 випадків/ 370 щеплень;
Сумська область – 773 випадки/ 680 щеплень;
Тернопільська область – 741 випадок/ 430 щеплень;
Харківська область – 620 випадків/ 820 щеплень;
Херсонська область – 269 випадків/ 110 щеплень;
Хмельницька область – 1 142 випадки/ 420 щеплень;
Черкаська область – 605 випадків/ 979 щеплень;
Чернівецька область – 442 випадки/ 370 щеплень;
Чернігівська область – 610 випадків/ 300 щеплень.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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