Курс валют у Луцьку станом на 1 квітня
Сьогодні, 09:07
Курс долара у Луцьку станом на 1 квітня 2021 року такий: купівля – 27.65, а продаж – 27.80.
Євро при купівлі становить – 32.52, продажу – 32.74.
Курс російського рубля: купівля – 0.31, продаж – 0.33.
Щодо польського злотого, то купівля становить – 6.90, продаж – 7.11.
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Євро при купівлі становить – 32.52, продажу – 32.74.
Курс російського рубля: купівля – 0.31, продаж – 0.33.
Щодо польського злотого, то купівля становить – 6.90, продаж – 7.11.
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