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Курс валют у Луцьку станом на 1 квітня

Курс валют у Луцьку станом на 1 квітня
Курс долара у Луцьку станом на 1 квітня 2021 року такий: купівля – 27.65, а продаж – 27.80.

Євро при купівлі становить – 32.52, продажу – 32.74.

Курс російського рубля: купівля – 0.31, продаж – 0.33.

Щодо польського злотого, то купівля становить – 6.90, продаж – 7.11.

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Теги: курс, валюта, Луцьк
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