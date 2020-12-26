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Розшукали 11-річного хлопця з Луцька, який не повернувся зі школи додому

Розшукали 11-річного хлопця з Луцька, який не повернувся зі школи додому
Поліцейські розшукали 11-річного Прозновського Назара Сергійовича, який зник ще 30 березня.

Про це інформує "Розшук дітей ГУНП у Волинській області за сприяння ПрАТ КиївСтар" на сторінці у фейсбуці.

У поліції повідомляють, що дитина жертвою злочину чи правопорушення не стала.

Нагадаємо, що до правоохоронців надійшло повідомлення про те, що 30 березня близько 08:00 пішов до школи та до цього часу додому не повернувся малолітній Прозновський Назар Сергійович. До слова, хлопець самовільно залишає місце проживання не вперше.



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Теги: розшук, дитина
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