Розшукали 11-річного хлопця з Луцька, який не повернувся зі школи додому
Сьогодні, 09:16
Поліцейські розшукали 11-річного Прозновського Назара Сергійовича, який зник ще 30 березня.
Про це інформує "Розшук дітей ГУНП у Волинській області за сприяння ПрАТ КиївСтар" на сторінці у фейсбуці.
У поліції повідомляють, що дитина жертвою злочину чи правопорушення не стала.
Нагадаємо, що до правоохоронців надійшло повідомлення про те, що 30 березня близько 08:00 пішов до школи та до цього часу додому не повернувся малолітній Прозновський Назар Сергійович. До слова, хлопець самовільно залишає місце проживання не вперше.
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Про це інформує "Розшук дітей ГУНП у Волинській області за сприяння ПрАТ КиївСтар" на сторінці у фейсбуці.
У поліції повідомляють, що дитина жертвою злочину чи правопорушення не стала.
Нагадаємо, що до правоохоронців надійшло повідомлення про те, що 30 березня близько 08:00 пішов до школи та до цього часу додому не повернувся малолітній Прозновський Назар Сергійович. До слова, хлопець самовільно залишає місце проживання не вперше.
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