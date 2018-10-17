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Чим багата директорка луцької районної «первинки», що за місяць отримувала 189 тисяч зарплати

Чим багата директорка луцької районної «первинки», що за місяць отримувала 189 тисяч зарплати
Генеральна директорка «Луцького районного центру первинної медико-санітарної допомоги» Оксана Чертюк у 2020 році отримала 631 970 гривень на посаді та ще 135 276 гривень за сумісництвом.

Про це йдеться в електронній декларації, оприлюдненій на сайті НАЗК.

Нагадаємо, нещодавно стало відомо, що Оксана Чертюк у грудні минулого року отримала більше 150 тисяч гривень, у листопаді - 189 тисяч гривень. У той час, зарплата керівників амбулаторій складає 29 тисяч гривень, лікаря – 24 тисячі гривень, медсестри – 12 тисяч гривень, а фельдшера та лаборанта – 10 тисяч гривень. Депутатському корпусу райради такий розподіл коштів зарплат здався несправедливим. Сама ж директорка пояснила, що свої кошти витрачала на закупівлю засобів захисту та розхідників, яких бракувало медзакладу та його працівникам.

У власності Оксани Чертюк та членів її сім'ї офіційно немає жодної нерухомості. Чоловік Віталій володіє автомобілем Skoda Fabia 2001 року випуску.

За рік на посаді Оксана Чертюк заробила 631 970 гривень, у липинській амбулаторії, що входить до ЦПМСД - 135 276 гривень, а також отримала 23005 гривні пенсії. Її чоловік за рік заробив 140 000 гривень.


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Теги: декларація, Оксана Чертюк, ЦПМСД, медицина
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