Чим багата директорка луцької районної «первинки», що за місяць отримувала 189 тисяч зарплати
Сьогодні, 10:54
Генеральна директорка «Луцького районного центру первинної медико-санітарної допомоги» Оксана Чертюк у 2020 році отримала 631 970 гривень на посаді та ще 135 276 гривень за сумісництвом.
Про це йдеться в електронній декларації, оприлюдненій на сайті НАЗК.
Нагадаємо, нещодавно стало відомо, що Оксана Чертюк у грудні минулого року отримала більше 150 тисяч гривень, у листопаді - 189 тисяч гривень. У той час, зарплата керівників амбулаторій складає 29 тисяч гривень, лікаря – 24 тисячі гривень, медсестри – 12 тисяч гривень, а фельдшера та лаборанта – 10 тисяч гривень. Депутатському корпусу райради такий розподіл коштів зарплат здався несправедливим. Сама ж директорка пояснила, що свої кошти витрачала на закупівлю засобів захисту та розхідників, яких бракувало медзакладу та його працівникам.
У власності Оксани Чертюк та членів її сім'ї офіційно немає жодної нерухомості. Чоловік Віталій володіє автомобілем Skoda Fabia 2001 року випуску.
За рік на посаді Оксана Чертюк заробила 631 970 гривень, у липинській амбулаторії, що входить до ЦПМСД - 135 276 гривень, а також отримала 23005 гривні пенсії. Її чоловік за рік заробив 140 000 гривень.
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Про це йдеться в електронній декларації, оприлюдненій на сайті НАЗК.
Нагадаємо, нещодавно стало відомо, що Оксана Чертюк у грудні минулого року отримала більше 150 тисяч гривень, у листопаді - 189 тисяч гривень. У той час, зарплата керівників амбулаторій складає 29 тисяч гривень, лікаря – 24 тисячі гривень, медсестри – 12 тисяч гривень, а фельдшера та лаборанта – 10 тисяч гривень. Депутатському корпусу райради такий розподіл коштів зарплат здався несправедливим. Сама ж директорка пояснила, що свої кошти витрачала на закупівлю засобів захисту та розхідників, яких бракувало медзакладу та його працівникам.
У власності Оксани Чертюк та членів її сім'ї офіційно немає жодної нерухомості. Чоловік Віталій володіє автомобілем Skoda Fabia 2001 року випуску.
За рік на посаді Оксана Чертюк заробила 631 970 гривень, у липинській амбулаторії, що входить до ЦПМСД - 135 276 гривень, а також отримала 23005 гривні пенсії. Її чоловік за рік заробив 140 000 гривень.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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