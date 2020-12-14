Скоїв понад 10 крадіжок: на Волині спіймали злочинця





Про це



48-літній ковельчанин повідомив про крадіжку його власності співробітникам поліції декілька днів тому. Заявник розповів, що напередодні вночі із коліс автомобіля викрали декоративні ковпаки.



Із подібними заявами до поліцейських звернулися ще восьмеро ковельчан.



Працівники кримінальної поліції встановили, що до вчинення крадіжок причетний 38-річний лучанин. Майже у всіх випадках спритник викрадав декоративні ковпаки із автівок, котрі були припарковані у дворах будинків або на узбіччі дороги.



Окрім того, зловмисника обґрунтовано підозрюють у скоєні крадіжок двох велосипедів, продуктів харчування, металобрухту, дитячих санчат та рами від дитячого візка.



Частину крадених речей поліцейські вилучили. Суму завданих збитків ще встановлюють. До слова, чоловік раніше мав проблеми із законом.



Відомості внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частинами 2, 3 статті 185 ( Крадіжка) Кримінального кодексу України. Зловмиснику оголосили про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень. За скоєне йому загрожує до шести років позбавлення волі.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Ковельські поліцейські викрили лучанина, який скоїв понад 10 крадіжок.Про це інформує ГУ НП у Волинській області.48-літній ковельчанин повідомив про крадіжку його власності співробітникам поліції декілька днів тому. Заявник розповів, що напередодні вночі із коліс автомобіля викрали декоративні ковпаки.Із подібними заявами до поліцейських звернулися ще восьмеро ковельчан.Працівники кримінальної поліції встановили, що до вчинення крадіжок причетний 38-річний лучанин. Майже у всіх випадках спритник викрадав декоративні ковпаки із автівок, котрі були припарковані у дворах будинків або на узбіччі дороги.Окрім того, зловмисника обґрунтовано підозрюють у скоєні крадіжок двох велосипедів, продуктів харчування, металобрухту, дитячих санчат та рами від дитячого візка.Частину крадених речей поліцейські вилучили. Суму завданих збитків ще встановлюють. До слова, чоловік раніше мав проблеми із законом.Відомості внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частинами 2, 3 статті 185 ( Крадіжка) Кримінального кодексу України. Зловмиснику оголосили про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень. За скоєне йому загрожує до шести років позбавлення волі.

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