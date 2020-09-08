В Україні змінили правила паркування та систему оплати: що нового
Сьогодні, 13:02
В Україні змінили правила щодо паркування автомобіля.
Про це йдеться на сайті Кабміну.
Так, уряд 31 березня схвалив проект постанови «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 3 грудня 2009 р. № 1342» щодо удосконалення чинних Правил паркування транспортних засобів.
Проектом нормативно-правового акта, зокрема, передбачається:
– надати повноваження інспекторам з паркування (уповноважені посадові особи виконавчого органу сільської, селищної, міської ради);
– запровадити відповідальність щодо доступу до інфраструктури зарядних станцій для електромобілів;
– удосконалити способи оплати паркувальних послуг (у платіжних терміналах, банківських автоматах, комплексах самообслуговування);
– ввести заборону для суб’єктів господарювання обладнувати місця для паркування на тротуарах.
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Про це йдеться на сайті Кабміну.
Так, уряд 31 березня схвалив проект постанови «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 3 грудня 2009 р. № 1342» щодо удосконалення чинних Правил паркування транспортних засобів.
Проектом нормативно-правового акта, зокрема, передбачається:
– надати повноваження інспекторам з паркування (уповноважені посадові особи виконавчого органу сільської, селищної, міської ради);
– запровадити відповідальність щодо доступу до інфраструктури зарядних станцій для електромобілів;
– удосконалити способи оплати паркувальних послуг (у платіжних терміналах, банківських автоматах, комплексах самообслуговування);
– ввести заборону для суб’єктів господарювання обладнувати місця для паркування на тротуарах.
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