В Україні змінили правила паркування та систему оплати: що нового





Про це йдеться на сайті Кабміну.



Так, уряд 31 березня схвалив проект постанови «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 3 грудня 2009 р. № 1342» щодо удосконалення чинних Правил паркування транспортних засобів.



Проектом нормативно-правового акта, зокрема, передбачається:



– надати повноваження інспекторам з паркування (уповноважені посадові особи виконавчого органу сільської, селищної, міської ради);



– запровадити відповідальність щодо доступу до інфраструктури зарядних станцій для електромобілів;



– удосконалити способи оплати паркувальних послуг (у платіжних терміналах, банківських автоматах, комплексах самообслуговування);



– ввести заборону для суб’єктів господарювання обладнувати місця для паркування на тротуарах.

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