У Луцьку чоловік з пістолетом сів у авто 23-річного хлопця і погрожував підірвати його гранатою
Сьогодні, 10:44
У Луцьку поліція затримала чоловіка зі зброєю.
Інцидент трапився ввечері 31 березня на вулиці Конякіна, - інформує сектор комунікації поліції Волинської області.
Невідомий чоловік, з пістолетом у руках, сів в автомобіль 23-річного місцевого жителя та пригрозив підірвати гранату. Заявник вийшов з транспортного засобу та зателефонував у поліцію.
На місце пригоди відразу направилися співробітники роти поліції особливого призначення ГУНП, бійці спецпідрозділу «Світязь», оперативники, слідчо-оперативна група поліції.
За підозрою у вчиненні кримінального правопорушення поліцейські затримали 43-річного лучанина. У нього вилучили пістолет, схожий на ТТ та 8 набоїв різного калібру. Їх направлять на дослідження. Гранати у зловмисника не було.
Його затримали за ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.
За цим фактом слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу України. Йдеться про хуліганство вчинене із застосуванням вогнепальної або холодної зброї чи іншого предмета, спеціально пристосованого або заздалегідь заготовленого для нанесення тілесних ушкоджень.
Досудове розслідування триває.
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Інцидент трапився ввечері 31 березня на вулиці Конякіна, - інформує сектор комунікації поліції Волинської області.
Невідомий чоловік, з пістолетом у руках, сів в автомобіль 23-річного місцевого жителя та пригрозив підірвати гранату. Заявник вийшов з транспортного засобу та зателефонував у поліцію.
На місце пригоди відразу направилися співробітники роти поліції особливого призначення ГУНП, бійці спецпідрозділу «Світязь», оперативники, слідчо-оперативна група поліції.
За підозрою у вчиненні кримінального правопорушення поліцейські затримали 43-річного лучанина. У нього вилучили пістолет, схожий на ТТ та 8 набоїв різного калібру. Їх направлять на дослідження. Гранати у зловмисника не було.
Його затримали за ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.
За цим фактом слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу України. Йдеться про хуліганство вчинене із застосуванням вогнепальної або холодної зброї чи іншого предмета, спеціально пристосованого або заздалегідь заготовленого для нанесення тілесних ушкоджень.
Досудове розслідування триває.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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