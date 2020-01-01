У Луцьку чоловік з пістолетом сів у авто 23-річного хлопця і погрожував підірвати його гранатою

У Луцьку поліція затримала чоловіка зі зброєю.Інцидент трапився ввечері 31 березня на вулиці Конякіна, - інформує сектор комунікації поліції Волинської області.Невідомий чоловік, з пістолетом у руках, сів в автомобіль 23-річного місцевого жителя та пригрозив підірвати гранату. Заявник вийшов з транспортного засобу та зателефонував у поліцію.На місце пригоди відразу направилися співробітники роти поліції особливого призначення ГУНП, бійці спецпідрозділу «Світязь», оперативники, слідчо-оперативна група поліції.За підозрою у вчиненні кримінального правопорушення поліцейські затримали 43-річного лучанина. У нього вилучили пістолет, схожий на ТТ та 8 набоїв різного калібру. Їх направлять на дослідження. Гранати у зловмисника не було.Його затримали за ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.За цим фактом слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу України. Йдеться про хуліганство вчинене із застосуванням вогнепальної або холодної зброї чи іншого предмета, спеціально пристосованого або заздалегідь заготовленого для нанесення тілесних ушкоджень.Досудове розслідування триває.