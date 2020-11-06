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Які дороги і прибудинкові території відремонтують у Ковелі цьогоріч. ПЕРЕЛІК

Які дороги і прибудинкові території відремонтують у Ковелі цьогоріч. ПЕРЕЛІК
У Ковелі розпочали поточний ремонт доріг.

Про це йдеться на сайті Ковельської міської ради.

Сьогодні бригада ТзОВ «Ідея» працює на вулицях Брестській та Володимира Кияна.

Рішенням виконкому (шляхом опитування) затвердили перелік 15 вулиць, де найближчим часом проведуть роботи: Незалежності, Грушевського, Міцкевича, Театральна, Брестська, Сагайдачного, Ольжича, Фестивальна, Володимира Кияна, Ветеранів, Модеста Левицького, Заводська, Драгоманова, Василя Стуса, бульвар Лесі Українки (привокзальна площа).

Також у нинішньому році капітально відремонтують дорогу на вулиці Заводській, провулку Тараса Шевченка, продовжать реконструкцію вулиці Відродження.

Як повідомляли раніше, значний фінансовий ресурс спрямують на оновлення прибудинкових територій: Чайковського, 9 - Чубинського, 23, Шевченка, 9, Заводська, 3, Театральна, 32 - Сагайдачного, 15 - бульвар Лесі Українки, 31, 33, 35, Володимира Кияна, 47, 49, Міцкевича, 3, Смірнова, 14а, 40 років Перемоги, 13, Незалежності 80 - Вербицького, 2.

Цьогоріч до переліку також включили ремонт тротуарів на вулиці Незалежності — в районі універмагу та стоматполіклініки, на відрізках від Олени Пчілки до Івасюка та від Шевченка до Пирогова.

«Об’єм робіт досить значний. Втім, підготовчі моменти уже великою мірою проведені. Маємо на певні об’єкти проєктно-кошторисну документацію. Тож дуже скоро будівельні бригади запрацюють у різних мікрорайонах міста. Найперше приступаємо до поточного ремонту доріг», - повідомляє перший заступник міського голови Тарас Яковлев.

Які дороги і прибудинкові території відремонтують у Ковелі цьогоріч. ПЕРЕЛІК

Які дороги і прибудинкові території відремонтують у Ковелі цьогоріч. ПЕРЕЛІК

Які дороги і прибудинкові території відремонтують у Ковелі цьогоріч. ПЕРЕЛІК

Які дороги і прибудинкові території відремонтують у Ковелі цьогоріч. ПЕРЕЛІК

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Теги: Волинь, Ковель, ремонт, дороги, прибудинкові території
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