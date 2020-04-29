У ковідному госпіталі в Боголюбах побільшало важких хворих





Про це Андрій Гнатюк на своїй фейсбук-сторінці.



Він пише, що у боголюбському ковідному госпіталі Волинської обласної клінічної лікарні (село Тарасове) на стаціонарі перебуває менше хворих, ніж попередньої доби, але стало більше важких хворих і більше в реанімації.



Вранці 1 квітня у госпіталі перебувало 169 пацієнтів – на 2 менше, ніж попередньої доби. Це понад 85% зайнятих ліжок.



Додалося 6 кисневозалежних хворих і тепер їх 145, тобто 74%.



Із 45 до 53 зросло число важких хворих – понад 30%. У реанімації плюс 2 хворих, і тепер їх 9, із них 4 - в критичному стані, у тому числі 3 – під апаратами ШВЛ.



За минулу добу поступило 20 пацієнтів і виписали 21 – на 9 більше, ніж попередньої доби.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Сьогодні, 1 квітня зранку у боголюбському ковідному госпіталі побільшало важких хворих та пацієнтів, які перебувають в реанімації.Про це повідомив журналістна своїй фейсбук-сторінці.Він пише, що у боголюбському ковідному госпіталі Волинської обласної клінічної лікарні (село Тарасове) на стаціонарі перебуває менше хворих, ніж попередньої доби, але стало більше важких хворих і більше в реанімації.Вранці 1 квітня у госпіталі перебувало 169 пацієнтів – на 2 менше, ніж попередньої доби. Це понад 85% зайнятих ліжок.Додалося 6 кисневозалежних хворих і тепер їх 145, тобто 74%.Із 45 до 53 зросло число важких хворих – понад 30%. У реанімації плюс 2 хворих, і тепер їх 9, із них 4 - в критичному стані, у тому числі 3 – під апаратами ШВЛ.За минулу добу поступило 20 пацієнтів і виписали 21 – на 9 більше, ніж попередньої доби.

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