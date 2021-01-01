Спочатку сірник, а потім пальник: у Луцьку відбувся квест про газ

Щороку восени та навесні АТ «Волиньгаз» традиційно проводить місячник безпечного користування газом у побуті. Працівники газорозподільної компанії розповідають жителям сіл та міст Волині прості правила, які допоможуть вберегтись від небезпечних ситуацій, поширюють інформаційні листівки про газ. Мета заходу – нагадати, що блакитне паливо – це не лише тепло і затишок, а й відповідальність.Про це повідомляє пресслужба «Волиньгазу».Цьогоріч до організації місячника безпечного використання газу в побуті газовики підійшли креативно – створили пізнавальний квест про газ. Це стало можливим завдяки проєкту «Гейміфікація: вчимось граючись», який реалізує Волинська обласна бібліотека для юнацтва.«Волинська обласна бібліотека для юнацтва – єдина в Україні має доступ до програми для створення навчальних квестів. Ми написали та виграли грантовий проєкт від Європейського Союзу і впродовж року створюємо різнотематичні квести, які можна грати у спеціальному мобільному додатку за допомогою гугл-карт», – розповіла головна бібліотекарка науково-методичного відділу Волинської обласної бібліотеки для юнацтваТож 31 березня понад 30 школярів та студентів зібралися на Театральному майдані Луцька, щоб взяти участь у квесті «Просто про газ». Провести захід просто неба організатори вирішили невипадково – в умовах пандемії дбають про безпеку учасників.10 команд із різних навчальних закладів Луцька йшли від точки до точки на карті та розв’язували завдання від газовиків. Усе це потрібно було робити швидко та точно, адже саме від спритності та кількості правильних відповідей залежить перемога у квесті. Серед завдань квесту були такі: скласти за криптограмою назву речовини, яку додають до газу, аби він мав специфічний запах, сфотографуватися біля «жовтої шафи» – шафового газорегуляторного пункту – невід’ємної складової системи газопостачання. Були у квесті й запитання, які стосувалися роботи служби «104».«Навчатися безпечного користування газом потрібно і дітям, і дорослим. Від того наскільки відповідально ми користуємося газовими приладами, як часто їх обслуговуємо залежить наше життя, життя й безпека близьких. Завдання служби «104» в цілодобовому режимі локалізовувати аварійні ситуації. До прикладу, минулого тижня до номер «104» надійшло близко 500 викликів від споживачів. Ми закликаємо волинян бути уважними та обережними. Якщо відчуваєте запах газу – відкрийте вікна, вимкніть газові прилади та телефонуйте «104». Ми завжди на зв’язку», – зауважив начальник аварійно-диспетчерської служби АТ «Волиньгаз»Перемогла у квесті команда «Чорний плащ» (ТФК Луцького НТУ), друге місце розділили команди «Вар’яти» (ТФК Луцького НТУ) та «Twojumpingdoodles» (ТФК Луцького НТУ), третє місце посіли школярі Луцької гімназії 4 імені Модеста Левицького – команда «Великі комбінатори». Учасники та переможці квесту отримали сувеніри від газовиків.«Найбільше в квесті мені сподобались фотозавдання – селфі біля газових об’єктів. До того ж впродовж гри я дізнався багато цікавих фактів. Наприклад, чому газові труби фарбують жовтим кольором та які будинки у Луцьку газифікували першими», – поділився враженнями від квесту студент Технічного фахового коледжу Луцького НТУУ газорозподільній компанії «Волиньгаз» наголошують: безпека споживачів залежить від дотримання кількох простих правил. По-перше: провітрюйте приміщення, де працюють газові прилади. По-друге: стежте за чистото димовентиляційних каналів. По-третє: раз на рік проводьте технічне обслуговування газових приладів. Детальніше про це в ефірі радіо «СІД» розповіли фахівці компанії «Волиньгаз»та