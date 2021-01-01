У Луцьку в п'ятиповерхівці протікає дах. ВІДЕО





Про це розповіла Світлана Ковальчук.



Жінка говорить, що потрапити на дах без драбини неможливо.



"Там прогнилі балки, розбитий шифер. Коли почав танути сніг - у квартирі по стінах текла вода, замкнула електропроводка. Якби вдома нікого не було та не виключили струм, то ймовірно зайнялася б пожежа", - розповідає Світлана Ковальчук.



Лучанка Віра Микитів теж показала наслідки протікання даху у своїй квартирі. Каже, оселилися тут 1982-го року. Вже тоді покрівля потребувала ремонту. 12 років тому після буревію ситуація погіршилася. Жінка показує платіжки за комунпослуги. Розповідає, за утримання будинку, в тому числі його капремонт сплачує справно, щомісяця майже 200 гривень.



Головна інженерка ЖКП №2 Ольга Дворська каже, що цих грошей для проведення капремонту недостатньо: "Тариф, який на тому будинку 3,80 за квадратний метр. Це дуже маленький тариф. При 100% оплаті на 2021 рік по цьому будинку на кінець року буде 42 тисячі гривень. Це є мізер з тими мільйонами які треба на ремонт".



Зі слів Ольги Дворської, на капремонт даху над усім будинком у 8 під’їздів потрібно 2,5 мільйона гривень. За програмою "Капітального ремонту житлового фонду" на умовах співфінансування 40 на 60 відсотків цього року можна відремонтувати дах над першими двома під’їздами, де найгірша ситуація. На зборах мешканців будинку і представників жеку №2, повідомили, що за оновлення даху потрібно заплатити додатково 7 тисяч гривень з кожної квартири. Мешканці будинку з другого по четвертий поверх відмовляються платити, - каже фахівчиня.



Заступниця директора департаменту ЖКГ Луцької міської ради Надія Коленда розповіла Суспільному, що за програмою співфінансування торік у Луцьку капітально відремонтували дахи в шести багатоквартирних будинках. З міського бюджету на це виділили мільйон 50 тисяч гривень. Цього року департамент ЖКГ прийняв на реалізацію 21 проєкт з капітального ремонту житлового фонду. Чотири з них – по ремонту покрівель. Усього передбачили 5 мільйонів гривень.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Дах п’ятиповерхового будинку на вулиці Львівській, 63, що у Луцьку, протікає.Про це розповіла Суспільному його мешканкаЖінка говорить, що потрапити на дах без драбини неможливо."Там прогнилі балки, розбитий шифер. Коли почав танути сніг - у квартирі по стінах текла вода, замкнула електропроводка. Якби вдома нікого не було та не виключили струм, то ймовірно зайнялася б пожежа", - розповідає Світлана Ковальчук.Лучанкатеж показала наслідки протікання даху у своїй квартирі. Каже, оселилися тут 1982-го року. Вже тоді покрівля потребувала ремонту. 12 років тому після буревію ситуація погіршилася. Жінка показує платіжки за комунпослуги. Розповідає, за утримання будинку, в тому числі його капремонт сплачує справно, щомісяця майже 200 гривень.Головна інженерка ЖКП №2каже, що цих грошей для проведення капремонту недостатньо: "Тариф, який на тому будинку 3,80 за квадратний метр. Це дуже маленький тариф. При 100% оплаті на 2021 рік по цьому будинку на кінець року буде 42 тисячі гривень. Це є мізер з тими мільйонами які треба на ремонт".Зі слів Ольги Дворської, на капремонт даху над усім будинком у 8 під’їздів потрібно 2,5 мільйона гривень. За програмою "Капітального ремонту житлового фонду" на умовах співфінансування 40 на 60 відсотків цього року можна відремонтувати дах над першими двома під’їздами, де найгірша ситуація. На зборах мешканців будинку і представників жеку №2, повідомили, що за оновлення даху потрібно заплатити додатково 7 тисяч гривень з кожної квартири. Мешканці будинку з другого по четвертий поверх відмовляються платити, - каже фахівчиня.Заступниця директора департаменту ЖКГ Луцької міської радирозповіла Суспільному, що за програмою співфінансування торік у Луцьку капітально відремонтували дахи в шести багатоквартирних будинках. З міського бюджету на це виділили мільйон 50 тисяч гривень. Цього року департамент ЖКГ прийняв на реалізацію 21 проєкт з капітального ремонту житлового фонду. Чотири з них – по ремонту покрівель. Усього передбачили 5 мільйонів гривень.

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