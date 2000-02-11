Де на Волині та у Луцьку зокрема не буде світла 2 квітня. АДРЕСИ

На Волині у зв’язку з ремонтними роботами на лініях електропередач 2 квітня будуть відключати електроенергію у деяких населених пунктах, перелік яких публікуємо.Інформацію надали у ПАТ «Волиньобленерго».1. 10:00 – 17:00Устилуг " Укрзалізниця"Вимкнень споживачів не заплановано1. 9:30 – 13:00смт.Іваничі: редакція, МПП «Медікс», Іваничівський УМВС, ФОП Іванчук В.П., ФОП Хомяк І.В., ФОП Генсецька Н.Й. смт.Іваничі2. ПЛ-0,4 Л-5 від ЗТП-107 12:00 – 16:00 смт.Іваничі: будинково-житловий кооператив «Затишок», ОСББ «Мальвіна» смт.Іваничі вул.Незалежності,283. РУ-10 1СШ в ЗТП-32 10:00 – 14:30 с.Мишів: ДП Луга Нова, ФОП Макарук О.А. с.Мишів вул.8 Березня4. ПЛ-0,4 Л-1, Л-3 від КТП-145 9:30 – 15:30 с.Хренів: ФОП Кротач Г.С. с.Хренів вул.Хмельницького1-9, 105-113.1. 09:30 - 16:00Церква с.Гута- Камінська, вул. Центральна2. ПЛ-0.4 кВ Л-1, Л-2 ЩТП-274 09.00-16.00 м-н « Мартуся», ПП Чирко О. м. Камінь- Каширський ,вул.Коніщука(частково), Тиха, Аеродромна(частково),1. ПЛ0,4 кВ КТП-317 8:30-17:00с. Дерновул. Першотравнева,50-66, 73-89вул. Ставківська,2. ПЛ0,4 кВ КТП-140 8:30-17:00м.Ківерцівул.Холмська ,буд.1-30,3. ПЛ0,4 кВ КТП-200 8:30-17:00 смт.Цуманьвул.Стрітенська, буд.-53-82,4. ПЛ-10 кВ Л 40-02 8:30-17:00 ПЛ-10 кВ Л 40-02КТП-256 смт.ОликаФОП Мисковець Валентина ОлександрівнаФОП Сосницька Олена ВікторівнаФОП Славіч Микола МиколайовиФОП Леошко Володимир ЄвгеновичФОП Шелепа Зоя ОлександрівнаФОП Літвінчук Жанна ВолодимирівнаФОП Поліщук Володимир ЄвгеновичФОП Шевчук Володимир КонстантиновичФОП Колошко Євгенія МиколаївнаФОП Цибульський Андрій ВолодимировичФОП Мацута Сергій ПетровичФОП Славіч Андрій МиколайовичФОП Кошинська Галина ПавлівнаКТП-278 смт. ОликаФОП Мисковець Валентина ОлександрівнаВол. обл. психлікарня № 4Приватне підприємство "Алтея-фарм"Свято-Троїцька релігійна громада УПЦФОП Матищук Сергій ЄвстафійовичКТП-305 смт.ОликаМДКП "Ківерціводоканал"Вол. обл. психлікарня № 2КТП-309 смт. ОликаСГВК"Птахівник"Вол. обл. психлікарня № 3Церква ХВЄ смт.ОликаФОП Лебедь Богдан ФедоровичКТП-319 смт. ОликаСелищна рада смт.ОликаФОП Дорощук Василь ФеодосійовичФОП Мельник Олександр СергійовичФОП Костюк Андрій Андрійович ФОП Колосінський Валерій ВолодимировичКТП-528 смт. ОликаДерж.с/госп. п-во `Олицьке`КТП-530 смт.ОликаОлицький психоневрологічний будинок-інтернат ПЛ-10 кВ Л 40-02КТП-256 смт.Оликавул. Замкова, буд. 1,3,5,7,9,11,вул. Незалежності,КТП-278 смт. Оликавул. Шевченка вул. Полуботка, буд. 1-12,14 ,вул. Глібовавул. Незалежності, буд. 4,6-23,25,27,29, пров. Тихий, буд. 2,4,6-8,вул.НабережнаКТП-309 смт. Оликавул. Незалежностівул. ШевченкаКТП-319 смт. Оликавул. Козацькавул. Гагарінавул. Богуна, буд. 1-4,6-22,25,27,29,30,17а,8а,вул. П.Орлика, буд. 5,7,9,11,13,25,29, вул. Робітнича, буд. 2-6,8, вул. Власюк, буд. 1,3,3а,5,7,9,11, вул. ПутилівкаЗТП-324 смт. ОликаКТП-528 смт. Оликавул.Радгоспна/повністю/,смт.ОликаКТП-530 смт.Олика5. ПЛ-10 кВ Л 40-03 частково 8:30-17:00 смт. Олика – школа, дитсадокТзОВ ЕдемФОП Романов М.С. - магазинТкаченко І.А. - магазингромада ЄХБ – дім молитвиФОП Петровчук В.М. - пилорамасмт. Оликавул. П.Мирного, буд. 1-18вул. Садова, буд. 2-15вул. Братковського, буд. 3-14вул. Шкільна, буд. 4-10,9а,11,13,15вул. Грушевського,вул. Руденка,вул. Полуботка, буд. 18а,18,20,22,24,26вул. Винниченка, буд. 1-13,19,21,23,25вул. Шевченка,вул. Валова,с. Дідичівул. Незалежності, буд. 50-77вул. Ранкова, буд. 37,39,42-44,47,49вул. Ватутіна, буд. 1,3,5,7,9,11,13вул. Ковпакавул. 45 років Перемоги,вул. Козацька, буд. 39-50вул. Робітнича, буд. 1-7вул. Молодіжна1. ПЛ-0,4кВ від ТП №2599:00-17:00Філія "Оператор газотранспортної системиУкраїни" Акціонерного товариства "Укртрансгаз"Церква "Всіх скорбящих радості" УПЦДубівська сільська радаФО Балецький П.ДФО Балецька В.П с.Дубове, вул..Польова2.9:00-17:00Публічне акціонерне товариство «Укртелеком» Волинська філіяФОП Санько А.СПоворська сільська радаПовурське споживче товариство с.Козлиничі, вул..Центральна3. 9:00-17:00Голобська селищна радаГуманітарний відділ виконавчого комітету Голобської селищної радиПриватне мале підприємство"Квант"смт.Голоби, вул.Ковельська4.9:00-17:00ДП "Укртрансформація"Релігійна громада Преображення Господнього УПЦКовельське РЖКП №2Комунальний заклад "Комплексна дитячо-юнацька спортивна школа"УКБ та ЖКГ виконавчого комітету Ковельської міської радиФОП Головей В.ФВолинська дирекція АТ "Укрпошта"Приватне акціонерне товариство "Київстар"ФОП Кіндер О.ОПАТ «ДАТАГРУП»РЖКП №1ТзОВ «РІВЕР ПАРК ЛТД»ФО Добиш В.ПФОП Ласкін І.ВФОП Головницький Г.ПФОП Лисюк Т.АФОП Купич З.ІТзОВ "Ковельське телебачення,телефонія,інтернет"ФО Янчук В.СТзОВ "лайфселл"м.Ковель, вул..Театральна, вул..Косачів, бульвар Лесі Українки5.9:00-17:00Сільськогосподарське ТзОВ "Ратнівський аграрій"Ковельське МТМОДубівська сільська радаСільськогосподарське ТзОВ "Облапське"Свято-Успенська релігійна громада УПЦКПс.КрасноволяФОП Миронюк В.ЮФО Ніколюк І.ВПублічне акціонерне товариство "Укртелеком"Волинська філіяс.Городищес.Красноволям.Ковельс.Гредьки6. 9:00-17:00Білашівська сільська радаФермерське господарство"Аюлен"Ковельське МТМО с.Грушівка, вул.Поліська1. ПЛ-0,4кВ Л-1 від КТП-53 9:00-16:00 с.Холопичі частково вул.Центральна 27-622. ПЛ-0,4кВ Л-1 від ЩТП-29 9:00-16:00 с.Ст.Загорів вул.Зелена 1-7,вул.Локачинська 1-183. КТП-59 9:00-16:00 ФАП,водонапірна башня,магазин ФОП Дриганюк с.Михайлівка1. 09:00-17:00ТП-448, АЗС «Укрпетроль»2.Ремонт обладнання12:30-16:00Рибхоз ОПССтанція вулканізаціїУкраїнські стравиТзОВ «Техномаркет» вул. Ковельська(частково)вул. Севастопольськавул. Копачівськавул. Хотимськавул. Милушська(частково)вул. Кичкарівська(частково)вул. Гоголявул. Жовтневавул. Рилєвавул. Макаровавул. БроварнаВимкнень споживачів не заплановано1. ПЛ-0.4 КТП-48 9:00-18:00 с.Вишнів2. ПЛ-0.4 КТП-84 9:00-18:00 с.Висоцьк3. КТП-57 9:00-18:00 ФОП Москаленко Костянтин Вікторович.Бережці4. ПЛ-10 Л 85-03 9:00-18:00 Магазин с.Ладинь, Мосир, Чмикос, ВижгівП/в с. ЛадиньКлуб с.Ладинь, МосирМагазин с.ЛадиньП/в с. ЛадиньЦерква с.Ладинь, Мосир с.Чмикос, Вижгів, Пустинка, Ладинь, Мосир1. 10:00-16:00ФАП с. ЛюботиньВимкнень споживачів не заплановано1. 09:00-17:00Кіоск ФОП Коваль Г.А. м. Нововолинськ: Шопена 9,2-20,Мазепи, Героїв Крут, Ломоносова 1-5,2Кисиля 1-3а,2-122. ПЛ-0,4 Л-1 КТП-147 09:00-17:00 магазин Зустріч м. Нововолинськ, вул.Лісна 35,37,37а 2-50; Русовичівська; Гірнича 54-60,15-17,20-22; М. Вовчка 1-13,2б-18;1. 9.30-16.00с.м.т.Ратно вул.Заболотівська2. 11.00-16.00с.Щедрогір1. 9:00-17:00с. Топільно Дитячий садок, клуб, КНС, ФАП. Артскважина, школа, котельня, УкрпоштаПАТ "Укртелеком" АТС ,СТ Вовнянка Магазин с.Топільно, вул.Ватутіна, Першотравнева2. ПЛ-0,4кВ ТП-36211 9:00-17:00 с.Береськ, дитячий садок, церква ,поштове відділення с.Береськ, вул.Миру, Молодіжна Л.Українки Жовтнева, Радянська3. ПЛ-0,4кВ ТП-36221 9:00-17:00 с. Уляники, вул. Сибірська,4. КТП-36037 9:00-17:00 с.Мирославка, ФАП с.Мирославка, вул.Зелена5. КТП-36120 9:00-17:00 с. Романів, вул. Лісова1. 10:00-16:00с Комарово вул: Центральна, Ковельська2. 09:00-17:00с Дубечно вул: Підварська, Лугова1. 10:00-14:00с.Бобли вул.Центральна