Де на Волині та у Луцьку зокрема не буде світла 2 квітня. АДРЕСИ
Сьогодні, 19:00
На Волині у зв’язку з ремонтними роботами на лініях електропередач 2 квітня будуть відключати електроенергію у деяких населених пунктах, перелік яких публікуємо.
Інформацію надали у ПАТ «Волиньобленерго».
Володимир-Волинський район
1. 10:00 – 17:00
Устилуг " Укрзалізниця"
Горохівський район
Вимкнень споживачів не заплановано
Іваничівський район
1. 9:30 – 13:00
смт.Іваничі: редакція, МПП «Медікс», Іваничівський УМВС, ФОП Іванчук В.П., ФОП Хомяк І.В., ФОП Генсецька Н.Й. смт.Іваничі
2. ПЛ-0,4 Л-5 від ЗТП-107 12:00 – 16:00 смт.Іваничі: будинково-житловий кооператив «Затишок», ОСББ «Мальвіна» смт.Іваничі вул.Незалежності,28
3. РУ-10 1СШ в ЗТП-32 10:00 – 14:30 с.Мишів: ДП Луга Нова, ФОП Макарук О.А. с.Мишів вул.8 Березня
4. ПЛ-0,4 Л-1, Л-3 від КТП-145 9:30 – 15:30 с.Хренів: ФОП Кротач Г.С. с.Хренів вул.Хмельницького
1-9, 105-113.
Камінь-Каширський район
1. 09:30 - 16:00
Церква с.Гута- Камінська, вул. Центральна
2. ПЛ-0.4 кВ Л-1, Л-2 ЩТП-274 09.00-16.00 м-н « Мартуся», ПП Чирко О. м. Камінь- Каширський ,вул.Коніщука(частково), Тиха, Аеродромна(частково),
Ківерцівський район
1. ПЛ0,4 кВ КТП-317 8:30-17:00
с. Дерно
вул. Першотравнева,50-66, 73-89
вул. Ставківська,
2. ПЛ0,4 кВ КТП-140 8:30-17:00
м.Ківерці
вул.Холмська ,буд.1-30,
3. ПЛ0,4 кВ КТП-200 8:30-17:00 смт.Цумань
вул.Стрітенська, буд.-53-82,
4. ПЛ-10 кВ Л 40-02 8:30-17:00 ПЛ-10 кВ Л 40-02
КТП-256 смт.Олика
ФОП Мисковець Валентина Олександрівна
ФОП Сосницька Олена Вікторівна
ФОП Славіч Микола Миколайови
ФОП Леошко Володимир Євгенович
ФОП Шелепа Зоя Олександрівна
ФОП Літвінчук Жанна Володимирівна
ФОП Поліщук Володимир Євгенович
ФОП Шевчук Володимир Константинович
ФОП Колошко Євгенія Миколаївна
ФОП Цибульський Андрій Володимирович
ФОП Мацута Сергій Петрович
ФОП Славіч Андрій Миколайович
ФОП Кошинська Галина Павлівна
КТП-278 смт. Олика
ФОП Мисковець Валентина Олександрівна
Вол. обл. психлікарня № 4
Приватне підприємство "Алтея-фарм"
Свято-Троїцька релігійна громада УПЦ
ФОП Матищук Сергій Євстафійович
КТП-305 смт.Олика
МДКП "Ківерціводоканал"
Вол. обл. психлікарня № 2
КТП-309 смт. Олика
СГВК"Птахівник"
Вол. обл. психлікарня № 3
Церква ХВЄ смт.Олика
ФОП Лебедь Богдан Федорович
КТП-319 смт. Олика
Селищна рада смт.Олика
ФОП Дорощук Василь Феодосійович
ФОП Мельник Олександр Сергійович
ФОП Костюк Андрій Андрійович ФОП Колосінський Валерій Володимирович
КТП-528 смт. Олика
Держ.с/госп. п-во `Олицьке`
КТП-530 смт.Олика
Олицький психоневрологічний будинок-інтернат ПЛ-10 кВ Л 40-02
КТП-256 смт.Олика
вул. Замкова, буд. 1,3,5,7,9,11,вул. Незалежності,
КТП-278 смт. Олика
вул. Шевченка вул. Полуботка, буд. 1-12,14 ,вул. Глібова
вул. Незалежності, буд. 4,6-23,25,27,29, пров. Тихий, буд. 2,4,6-8,
вул.Набережна
КТП-309 смт. Олика
вул. Незалежності
вул. Шевченка
КТП-319 смт. Олика
вул. Козацька
вул. Гагаріна
вул. Богуна, буд. 1-4,6-22,25,27,29,30,17а,8а,
вул. П.Орлика, буд. 5,7,9,11,13,25,29, вул. Робітнича, буд. 2-6,8, вул. Власюк, буд. 1,3,3а,5,7,9,11, вул. Путилівка
ЗТП-324 смт. Олика
КТП-528 смт. Олика
вул.Радгоспна/повністю/,смт.Олика
КТП-530 смт.Олика
5. ПЛ-10 кВ Л 40-03 частково 8:30-17:00 смт. Олика – школа, дитсадок
ТзОВ Едем
ФОП Романов М.С. - магазин
Ткаченко І.А. - магазин
громада ЄХБ – дім молитви
ФОП Петровчук В.М. - пилорама
смт. Олика
вул. П.Мирного, буд. 1-18
вул. Садова, буд. 2-15
вул. Братковського, буд. 3-14
вул. Шкільна, буд. 4-10,9а,11,13,15
вул. Грушевського,
вул. Руденка,
вул. Полуботка, буд. 18а,18,20,22,24,26
вул. Винниченка, буд. 1-13,19,21,23,25
вул. Шевченка,
вул. Валова,
с. Дідичі
вул. Незалежності, буд. 50-77
вул. Ранкова, буд. 37,39,42-44,47,49
вул. Ватутіна, буд. 1,3,5,7,9,11,13
вул. Ковпака
вул. 45 років Перемоги,
вул. Козацька, буд. 39-50
вул. Робітнича, буд. 1-7
вул. Молодіжна
Ковельський район
1. ПЛ-0,4кВ від ТП №259
9:00-17:00
Філія "Оператор газотранспортної системи
України" Акціонерного товариства "Укртрансгаз"
Церква "Всіх скорбящих радості" УПЦ
Дубівська сільська рада
ФО Балецький П.Д
ФО Балецька В.П с.Дубове, вул..Польова
2.
9:00-17:00
Публічне акціонерне товариство «Укртелеком» Волинська філія
ФОП Санько А.С
Поворська сільська рада
Повурське споживче товариство с.Козлиничі, вул..Центральна
3. 9:00-17:00
Голобська селищна рада
Гуманітарний відділ виконавчого комітету Голобської селищної ради
Приватне мале підприємство"Квант"
смт.Голоби, вул.Ковельська
4.
9:00-17:00
ДП "Укртрансформація"
Релігійна громада Преображення Господнього УПЦ
Ковельське РЖКП №2
Комунальний заклад "Комплексна дитячо-юнацька спортивна школа"
УКБ та ЖКГ виконавчого комітету Ковельської міської ради
ФОП Головей В.Ф
Волинська дирекція АТ "Укрпошта"
Приватне акціонерне товариство "Київстар"
ФОП Кіндер О.О
ПАТ «ДАТАГРУП»
РЖКП №1
ТзОВ «РІВЕР ПАРК ЛТД»
ФО Добиш В.П
ФОП Ласкін І.В
ФОП Головницький Г.П
ФОП Лисюк Т.А
ФОП Купич З.І
ТзОВ "Ковельське телебачення,телефонія,інте
рнет"
ФО Янчук В.С
ТзОВ "лайфселл"
м.Ковель, вул..Театральна, вул..Косачів, бульвар Лесі Українки
5.
9:00-17:00
Сільськогосподарське ТзОВ "Ратнівський аграрій"
Ковельське МТМО
Дубівська сільська рада
Сільськогосподарське ТзОВ "Облапське"
Свято-Успенська релігійна громада УПЦКП
с.Красноволя
ФОП Миронюк В.Ю
ФО Ніколюк І.В
Публічне акціонерне товариство "Укртелеком"
Волинська філія
с.Городище
с.Красноволя
м.Ковель
с.Гредьки
6. 9:00-17:00
Білашівська сільська рада
Фермерське господарство"Аюлен"
Ковельське МТМО с.Грушівка, вул.Поліська
Локачинський район
1. ПЛ-0,4кВ Л-1 від КТП-53 9:00-16:00 с.Холопичі частково вул.Центральна 27-62
2. ПЛ-0,4кВ Л-1 від ЩТП-29 9:00-16:00 с.Ст.Загорів вул.Зелена 1-7,вул.Локачинська 1-18
3. КТП-59 9:00-16:00 ФАП,водонапірна башня,магазин ФОП Дриганюк с.Михайлівка
місто Луцьк
1. 09:00-17:00
ТП-448, АЗС «Укрпетроль»
2.
Ремонт обладнання
12:30-16:00
Рибхоз ОПС
Станція вулканізації
Українські страви
ТзОВ «Техномаркет» вул. Ковельська(частково)
вул. Севастопольська
вул. Копачівська
вул. Хотимська
вул. Милушська(частково)
вул. Кичкарівська(частково)
вул. Гоголя
вул. Жовтнева
вул. Рилєва
вул. Макарова
вул. Броварна
Луцький район
Вимкнень споживачів не заплановано
Любомльський та Шацький райони
1. ПЛ-0.4 КТП-48 9:00-18:00 с.Вишнів
2. ПЛ-0.4 КТП-84 9:00-18:00 с.Висоцьк
3. КТП-57 9:00-18:00 ФОП Москаленко Костянтин Вікторович
.Бережці
4. ПЛ-10 Л 85-03 9:00-18:00 Магазин с.Ладинь, Мосир, Чмикос, Вижгів
П/в с. Ладинь
Клуб с.Ладинь, Мосир
Магазин с.Ладинь
П/в с. Ладинь
Церква с.Ладинь, Мосир с.Чмикос, Вижгів, Пустинка, Ладинь, Мосир
Любешівський район
1. 10:00-16:00
ФАП с. Люботинь
Маневицький район
Вимкнень споживачів не заплановано
місто Нововолинськ
1. 09:00-17:00
Кіоск ФОП Коваль Г.А. м. Нововолинськ: Шопена 9,2-20,
Мазепи, Героїв Крут, Ломоносова 1-5,2
Кисиля 1-3а,2-12
2. ПЛ-0,4 Л-1 КТП-147 09:00-17:00 магазин Зустріч м. Нововолинськ, вул.Лісна 35,37,37а 2-50; Русовичівська; Гірнича 54-60,15-17,20-22; М. Вовчка 1-13,2б-18;
Ратнівський район
1. 9.30-16.00
с.м.т.Ратно вул.Заболотівська
2. 11.00-16.00
с.Щедрогір
Рожищенський район
1. 9:00-17:00
с. Топільно Дитячий садок, клуб, КНС, ФАП. Артскважина, школа, котельня, Укрпошта
ПАТ "Укртелеком" АТС ,
СТ Вовнянка Магазин с.Топільно, вул.Ватутіна, Першотравнева
2. ПЛ-0,4кВ ТП-36211 9:00-17:00 с.Береськ, дитячий садок, церква ,
поштове відділення с.Береськ, вул.Миру, Молодіжна Л.Українки Жовтнева, Радянська
3. ПЛ-0,4кВ ТП-36221 9:00-17:00 с. Уляники, вул. Сибірська,
4. КТП-36037 9:00-17:00 с.Мирославка, ФАП с.Мирославка, вул.Зелена
5. КТП-36120 9:00-17:00 с. Романів, вул. Лісова
Старовижівський район
1. 10:00-16:00
с Комарово вул: Центральна, Ковельська
2. 09:00-17:00
с Дубечно вул: Підварська, Лугова
Турійський район
1. 10:00-14:00
с.Бобли вул.Центральна
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Інформацію надали у ПАТ «Волиньобленерго».
Володимир-Волинський район
1. 10:00 – 17:00
Устилуг " Укрзалізниця"
Горохівський район
Вимкнень споживачів не заплановано
Іваничівський район
1. 9:30 – 13:00
смт.Іваничі: редакція, МПП «Медікс», Іваничівський УМВС, ФОП Іванчук В.П., ФОП Хомяк І.В., ФОП Генсецька Н.Й. смт.Іваничі
2. ПЛ-0,4 Л-5 від ЗТП-107 12:00 – 16:00 смт.Іваничі: будинково-житловий кооператив «Затишок», ОСББ «Мальвіна» смт.Іваничі вул.Незалежності,28
3. РУ-10 1СШ в ЗТП-32 10:00 – 14:30 с.Мишів: ДП Луга Нова, ФОП Макарук О.А. с.Мишів вул.8 Березня
4. ПЛ-0,4 Л-1, Л-3 від КТП-145 9:30 – 15:30 с.Хренів: ФОП Кротач Г.С. с.Хренів вул.Хмельницького
1-9, 105-113.
Камінь-Каширський район
1. 09:30 - 16:00
Церква с.Гута- Камінська, вул. Центральна
2. ПЛ-0.4 кВ Л-1, Л-2 ЩТП-274 09.00-16.00 м-н « Мартуся», ПП Чирко О. м. Камінь- Каширський ,вул.Коніщука(частково), Тиха, Аеродромна(частково),
Ківерцівський район
1. ПЛ0,4 кВ КТП-317 8:30-17:00
с. Дерно
вул. Першотравнева,50-66, 73-89
вул. Ставківська,
2. ПЛ0,4 кВ КТП-140 8:30-17:00
м.Ківерці
вул.Холмська ,буд.1-30,
3. ПЛ0,4 кВ КТП-200 8:30-17:00 смт.Цумань
вул.Стрітенська, буд.-53-82,
4. ПЛ-10 кВ Л 40-02 8:30-17:00 ПЛ-10 кВ Л 40-02
КТП-256 смт.Олика
ФОП Мисковець Валентина Олександрівна
ФОП Сосницька Олена Вікторівна
ФОП Славіч Микола Миколайови
ФОП Леошко Володимир Євгенович
ФОП Шелепа Зоя Олександрівна
ФОП Літвінчук Жанна Володимирівна
ФОП Поліщук Володимир Євгенович
ФОП Шевчук Володимир Константинович
ФОП Колошко Євгенія Миколаївна
ФОП Цибульський Андрій Володимирович
ФОП Мацута Сергій Петрович
ФОП Славіч Андрій Миколайович
ФОП Кошинська Галина Павлівна
КТП-278 смт. Олика
ФОП Мисковець Валентина Олександрівна
Вол. обл. психлікарня № 4
Приватне підприємство "Алтея-фарм"
Свято-Троїцька релігійна громада УПЦ
ФОП Матищук Сергій Євстафійович
КТП-305 смт.Олика
МДКП "Ківерціводоканал"
Вол. обл. психлікарня № 2
КТП-309 смт. Олика
СГВК"Птахівник"
Вол. обл. психлікарня № 3
Церква ХВЄ смт.Олика
ФОП Лебедь Богдан Федорович
КТП-319 смт. Олика
Селищна рада смт.Олика
ФОП Дорощук Василь Феодосійович
ФОП Мельник Олександр Сергійович
ФОП Костюк Андрій Андрійович ФОП Колосінський Валерій Володимирович
КТП-528 смт. Олика
Держ.с/госп. п-во `Олицьке`
КТП-530 смт.Олика
Олицький психоневрологічний будинок-інтернат ПЛ-10 кВ Л 40-02
КТП-256 смт.Олика
вул. Замкова, буд. 1,3,5,7,9,11,вул. Незалежності,
КТП-278 смт. Олика
вул. Шевченка вул. Полуботка, буд. 1-12,14 ,вул. Глібова
вул. Незалежності, буд. 4,6-23,25,27,29, пров. Тихий, буд. 2,4,6-8,
вул.Набережна
КТП-309 смт. Олика
вул. Незалежності
вул. Шевченка
КТП-319 смт. Олика
вул. Козацька
вул. Гагаріна
вул. Богуна, буд. 1-4,6-22,25,27,29,30,17а,8а,
вул. П.Орлика, буд. 5,7,9,11,13,25,29, вул. Робітнича, буд. 2-6,8, вул. Власюк, буд. 1,3,3а,5,7,9,11, вул. Путилівка
ЗТП-324 смт. Олика
КТП-528 смт. Олика
вул.Радгоспна/повністю/,смт.Олика
КТП-530 смт.Олика
5. ПЛ-10 кВ Л 40-03 частково 8:30-17:00 смт. Олика – школа, дитсадок
ТзОВ Едем
ФОП Романов М.С. - магазин
Ткаченко І.А. - магазин
громада ЄХБ – дім молитви
ФОП Петровчук В.М. - пилорама
смт. Олика
вул. П.Мирного, буд. 1-18
вул. Садова, буд. 2-15
вул. Братковського, буд. 3-14
вул. Шкільна, буд. 4-10,9а,11,13,15
вул. Грушевського,
вул. Руденка,
вул. Полуботка, буд. 18а,18,20,22,24,26
вул. Винниченка, буд. 1-13,19,21,23,25
вул. Шевченка,
вул. Валова,
с. Дідичі
вул. Незалежності, буд. 50-77
вул. Ранкова, буд. 37,39,42-44,47,49
вул. Ватутіна, буд. 1,3,5,7,9,11,13
вул. Ковпака
вул. 45 років Перемоги,
вул. Козацька, буд. 39-50
вул. Робітнича, буд. 1-7
вул. Молодіжна
Ковельський район
1. ПЛ-0,4кВ від ТП №259
9:00-17:00
Філія "Оператор газотранспортної системи
України" Акціонерного товариства "Укртрансгаз"
Церква "Всіх скорбящих радості" УПЦ
Дубівська сільська рада
ФО Балецький П.Д
ФО Балецька В.П с.Дубове, вул..Польова
2.
9:00-17:00
Публічне акціонерне товариство «Укртелеком» Волинська філія
ФОП Санько А.С
Поворська сільська рада
Повурське споживче товариство с.Козлиничі, вул..Центральна
3. 9:00-17:00
Голобська селищна рада
Гуманітарний відділ виконавчого комітету Голобської селищної ради
Приватне мале підприємство"Квант"
смт.Голоби, вул.Ковельська
4.
9:00-17:00
ДП "Укртрансформація"
Релігійна громада Преображення Господнього УПЦ
Ковельське РЖКП №2
Комунальний заклад "Комплексна дитячо-юнацька спортивна школа"
УКБ та ЖКГ виконавчого комітету Ковельської міської ради
ФОП Головей В.Ф
Волинська дирекція АТ "Укрпошта"
Приватне акціонерне товариство "Київстар"
ФОП Кіндер О.О
ПАТ «ДАТАГРУП»
РЖКП №1
ТзОВ «РІВЕР ПАРК ЛТД»
ФО Добиш В.П
ФОП Ласкін І.В
ФОП Головницький Г.П
ФОП Лисюк Т.А
ФОП Купич З.І
ТзОВ "Ковельське телебачення,телефонія,інте
рнет"
ФО Янчук В.С
ТзОВ "лайфселл"
м.Ковель, вул..Театральна, вул..Косачів, бульвар Лесі Українки
5.
9:00-17:00
Сільськогосподарське ТзОВ "Ратнівський аграрій"
Ковельське МТМО
Дубівська сільська рада
Сільськогосподарське ТзОВ "Облапське"
Свято-Успенська релігійна громада УПЦКП
с.Красноволя
ФОП Миронюк В.Ю
ФО Ніколюк І.В
Публічне акціонерне товариство "Укртелеком"
Волинська філія
с.Городище
с.Красноволя
м.Ковель
с.Гредьки
6. 9:00-17:00
Білашівська сільська рада
Фермерське господарство"Аюлен"
Ковельське МТМО с.Грушівка, вул.Поліська
Локачинський район
1. ПЛ-0,4кВ Л-1 від КТП-53 9:00-16:00 с.Холопичі частково вул.Центральна 27-62
2. ПЛ-0,4кВ Л-1 від ЩТП-29 9:00-16:00 с.Ст.Загорів вул.Зелена 1-7,вул.Локачинська 1-18
3. КТП-59 9:00-16:00 ФАП,водонапірна башня,магазин ФОП Дриганюк с.Михайлівка
місто Луцьк
1. 09:00-17:00
ТП-448, АЗС «Укрпетроль»
2.
Ремонт обладнання
12:30-16:00
Рибхоз ОПС
Станція вулканізації
Українські страви
ТзОВ «Техномаркет» вул. Ковельська(частково)
вул. Севастопольська
вул. Копачівська
вул. Хотимська
вул. Милушська(частково)
вул. Кичкарівська(частково)
вул. Гоголя
вул. Жовтнева
вул. Рилєва
вул. Макарова
вул. Броварна
Луцький район
Вимкнень споживачів не заплановано
Любомльський та Шацький райони
1. ПЛ-0.4 КТП-48 9:00-18:00 с.Вишнів
2. ПЛ-0.4 КТП-84 9:00-18:00 с.Висоцьк
3. КТП-57 9:00-18:00 ФОП Москаленко Костянтин Вікторович
.Бережці
4. ПЛ-10 Л 85-03 9:00-18:00 Магазин с.Ладинь, Мосир, Чмикос, Вижгів
П/в с. Ладинь
Клуб с.Ладинь, Мосир
Магазин с.Ладинь
П/в с. Ладинь
Церква с.Ладинь, Мосир с.Чмикос, Вижгів, Пустинка, Ладинь, Мосир
Любешівський район
1. 10:00-16:00
ФАП с. Люботинь
Маневицький район
Вимкнень споживачів не заплановано
місто Нововолинськ
1. 09:00-17:00
Кіоск ФОП Коваль Г.А. м. Нововолинськ: Шопена 9,2-20,
Мазепи, Героїв Крут, Ломоносова 1-5,2
Кисиля 1-3а,2-12
2. ПЛ-0,4 Л-1 КТП-147 09:00-17:00 магазин Зустріч м. Нововолинськ, вул.Лісна 35,37,37а 2-50; Русовичівська; Гірнича 54-60,15-17,20-22; М. Вовчка 1-13,2б-18;
Ратнівський район
1. 9.30-16.00
с.м.т.Ратно вул.Заболотівська
2. 11.00-16.00
с.Щедрогір
Рожищенський район
1. 9:00-17:00
с. Топільно Дитячий садок, клуб, КНС, ФАП. Артскважина, школа, котельня, Укрпошта
ПАТ "Укртелеком" АТС ,
СТ Вовнянка Магазин с.Топільно, вул.Ватутіна, Першотравнева
2. ПЛ-0,4кВ ТП-36211 9:00-17:00 с.Береськ, дитячий садок, церква ,
поштове відділення с.Береськ, вул.Миру, Молодіжна Л.Українки Жовтнева, Радянська
3. ПЛ-0,4кВ ТП-36221 9:00-17:00 с. Уляники, вул. Сибірська,
4. КТП-36037 9:00-17:00 с.Мирославка, ФАП с.Мирославка, вул.Зелена
5. КТП-36120 9:00-17:00 с. Романів, вул. Лісова
Старовижівський район
1. 10:00-16:00
с Комарово вул: Центральна, Ковельська
2. 09:00-17:00
с Дубечно вул: Підварська, Лугова
Турійський район
1. 10:00-14:00
с.Бобли вул.Центральна
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