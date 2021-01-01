В Україну йдуть снігопади та різке зниження температури





Про це Наталія Діденко на своїй сторінці у фейсбуці.



"Хоча сьогодні практично в усіх областях України очікується розкішна температура повітря, до +14+20 градусів, завтра ситуація кардинально зміниться", - написала Діденко.



Тому 2-го квітня у більшості областей України в зв'язку з переміщенням холодного фронту та обвалу арктичного повітря очікуються мокрий сніг, налипання мокрого снігу, подекуди - хуртовини та снігові замети. У південній частині сніг перемішуватиметься із дощем, що провокуватиме обледеніння.



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Температура повітря найближчої ночі різко знизиться до 1-7градусів морозу. Вдень у п'ятницю стовпчики термометрів коливатимуться в межах від 4 градусів морозу до 1 тепла.



Синоптик попереджає водіїв про суттєве ускладнення ситуації на дорогах.



Вночі та завтра вранці у Києві йтиме сніг та мокрий сніг, можливі хуртовини, налипання мокрого снігу. Вдень опади послабнуть, проте температура повітря 2-го квітня у Києві знизиться до 2-5 градусів морозу.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. В Україну йде потужний холодний атмосферний фронт із півночі Європи, який принесе опади у вигляді снігу та різне зниження температури повітря.Про це повідомляє синоптикна своїй сторінці у фейсбуці."Хоча сьогодні практично в усіх областях України очікується розкішна температура повітря, до +14+20 градусів, завтра ситуація кардинально зміниться", - написала Діденко.Тому 2-го квітня у більшості областей України в зв'язку з переміщенням холодного фронту та обвалу арктичного повітря очікуються мокрий сніг, налипання мокрого снігу, подекуди - хуртовини та снігові замети. У південній частині сніг перемішуватиметься із дощем, що провокуватиме обледеніння.Температура повітря найближчої ночі різко знизиться до 1-7градусів морозу. Вдень у п'ятницю стовпчики термометрів коливатимуться в межах від 4 градусів морозу до 1 тепла.Синоптик попереджає водіїв про суттєве ускладнення ситуації на дорогах.Вночі та завтра вранці у Києві йтиме сніг та мокрий сніг, можливі хуртовини, налипання мокрого снігу. Вдень опади послабнуть, проте температура повітря 2-го квітня у Києві знизиться до 2-5 градусів морозу.

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