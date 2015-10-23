На Волині за підроблення документації судитимуть голову виборчої комісії
Сьогодні, 12:40
Судитимуть голову однієї з виборчих дільниць у Ковелі.
Про це інформує пресслужба обласної прокуратури.
Волинянка визнала себе винною в тому, що 26 жовтня 2020 року, складаючи уточнений протокол про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці з виборів Ковельського міського голови, не збираючи на засідання всіх членів дільничної виборчої комісії, власноруч проставила за них підписи під цим документом.
За вчинення цього злочину їй узгоджено призначали покарання у виді трьох років позбавлення волі з позбавленням на п’ять років права обіймати посади в органах, що формуються відповідно до виборчого законодавства України, організовують і забезпечують підготовку та проведення виборів різних видів, а також зі встановленням іспитового строку.
Далі – слово за судом.
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Про це інформує пресслужба обласної прокуратури.
Волинянка визнала себе винною в тому, що 26 жовтня 2020 року, складаючи уточнений протокол про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці з виборів Ковельського міського голови, не збираючи на засідання всіх членів дільничної виборчої комісії, власноруч проставила за них підписи під цим документом.
За вчинення цього злочину їй узгоджено призначали покарання у виді трьох років позбавлення волі з позбавленням на п’ять років права обіймати посади в органах, що формуються відповідно до виборчого законодавства України, організовують і забезпечують підготовку та проведення виборів різних видів, а також зі встановленням іспитового строку.
Далі – слово за судом.
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