Неподалік від Світязю орендар незаконно збудував споруду, знявши родючий шар ґрунту

Ковельська окружна прокуратура звернулася до суду із позовом в інтересах держави в особі Головного управління Держгеокадастру у Волинській області, аби розірвати договір оренди та зобов’язати недобросовісного орендаря повернути в розпорядження держави земельну ділянку, вартістю понад 38 млн грн неподалік від озера Світязь.Про це повідомляє пресслужба обласної прокуратури.Прокурори з'ясували, що земельну ділянку сільськогосподарського призначення площею 22,5 га на території Світязької сільської ради господарське товариство орендує із 2018 року.У лютому 2020 року працівники ГУ Держгеокадастру в області, провівши перевірку з питань дотримання орендарем вимог земельного законодавства, встановили, що на ділянці незаконно збудована споруда для забору дощової води та ведуться роботи для облаштування господарського двору, відтак із площі понад 3 га знятий родючий шар ґрунту.Попри вручені приписи з вимогою усунути порушення, а також притягнення суб’єкта господарювання до адміністративної відповідальності й навіть відшкодування ним понад 77 тис. грн шкоди, заподіяної внаслідок зняття ґрунтового покриву, земельна ділянка і далі використовується не за цільовим призначенням.Втрутившись у ситуацію, прокурори вимагатимуть розірвання договору оренди та повернення земельної ділянки державі.