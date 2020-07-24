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У лісі на Волині загинув чоловік: чи покарали винуватця трагедії

У лісі на Волині загинув чоловік: чи покарали винуватця трагедії
На Волині чоловік, незаконно рубаючи ліс із товаришем, вчинив вбивство з необережності, зваливши на останнього дерево.

Про це йдеться у вироку Маневицького районного суду.

Трагедія трапилася у селі Вовчицьк Камінь-Каширського району 15 січня цього року близько 16 години. Волинянин разом зі своїм знайомим прийшли до лісу, аби підпільно нарубати деревини.

Один з чоловіків почав зрізувати вільху за допомогою бензопили. Він не попередив товариша про можливу небезпеку, тому дерево зачепило чоловіка. Потерпілий не встиг відбігти на безпечну відстань та отримав травми, внаслідок яких загинув.

Експертиза встановила, що причиною смерті чоловіка став травматичний шок важкого ступеня та відкрита черепно-мозкова травма.

На судовому засіданні обвинувачений повністю визнав свою вину. Родичі загиблого уклали з ним угоду про примирення.

Враховуючи вищевикладене, а також щире каяття обвинуваченого, відсутність до нього у потерпілої претензій будь-якого характеру, суд прийшов до висновку про можливість затвердження угоди.

Судді вважають, що таке покарання буде необхідним і достатнім для виправлення та перевиховання волинянина та попередження вчинення як ним нових злочинів, так і іншими особами.

Отже, суд визнав чоловіка винним, призначив йому 3 роки умовно та встановив для нього випробувальний термін на 1 рік.

Фото - ілюстративне.

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Теги: Волинь, село Вовчицьк, ліс, загинув чоловік, трагедія, суд
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