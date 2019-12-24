Мобільна приймальня: у Луцьку до депутатів від «СВІДОМИХ» можна звернутися онлайн. ВІДЕО
Сьогодні, 12:44
До депутатів від Громадянського Руху "СВІДОМІ" можна звернутися за лічені хвилини в режимі онлайн за допомогою проєкту "Мобільна приймальня".
Для цього вам не потрібно виходити на вулицю – лише ваш телефон або комп'ютер і трохи часу, - пише Конкурент.
"Якщо ви бажаєте відремонтувати двір вашого будинку, встановити дитячий майданчик та змусити комунальні служби якісно працювати, або ж ви просто не знаєте, куди саме і з якими зверненнями слід іти, тоді запишіться на прийом до депутата від "СВІДОМИХ" – і він допоможе у вашому питанні", – наголосили у Громадянському Русі.
Для того, аби звернутися до депутатів, треба:
- заповнити онлайн-форму за посиланням: https://cutt.ly/yci5hRN
- або зателефонувати (099) 215 50 75/ (068) 215 70 75 та опишіть проблему, яка виникла.
"СВІДОМІ" беруть на себе усю "паперову роботу": готують звернення та спрямовують його у відповідні органи, а вас потім повідомлять про результати.
"Наша команда має фракції з 6 депутатів у Луцькій міській та з 5 депутатів у Луцькій районній радах, тож у нас є реальні механізми, щоб допомогти мешканцям нашої громади. Для тих, хто бажає завітати до нашого офісу, нагадуємо, що він розташований за адресою: проспект Волі, 49А, рекреаційна зона CITY PARK. Скористайтеся "Мобільною приймальнею" та забудьте про черги й бюрократію", – закликають "СВІДОМІ".
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Для цього вам не потрібно виходити на вулицю – лише ваш телефон або комп'ютер і трохи часу, - пише Конкурент.
"Якщо ви бажаєте відремонтувати двір вашого будинку, встановити дитячий майданчик та змусити комунальні служби якісно працювати, або ж ви просто не знаєте, куди саме і з якими зверненнями слід іти, тоді запишіться на прийом до депутата від "СВІДОМИХ" – і він допоможе у вашому питанні", – наголосили у Громадянському Русі.
Для того, аби звернутися до депутатів, треба:
- заповнити онлайн-форму за посиланням: https://cutt.ly/yci5hRN
- або зателефонувати (099) 215 50 75/ (068) 215 70 75 та опишіть проблему, яка виникла.
"СВІДОМІ" беруть на себе усю "паперову роботу": готують звернення та спрямовують його у відповідні органи, а вас потім повідомлять про результати.
"Наша команда має фракції з 6 депутатів у Луцькій міській та з 5 депутатів у Луцькій районній радах, тож у нас є реальні механізми, щоб допомогти мешканцям нашої громади. Для тих, хто бажає завітати до нашого офісу, нагадуємо, що він розташований за адресою: проспект Волі, 49А, рекреаційна зона CITY PARK. Скористайтеся "Мобільною приймальнею" та забудьте про черги й бюрократію", – закликають "СВІДОМІ".
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Мобільна приймальня: у Луцьку до депутатів від «СВІДОМИХ» можна звернутися онлайн. ВІДЕО
Сьогодні, 12:44