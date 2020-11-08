вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Викрав ванну, холодильник і пральну машину: волинянин «обчистив» орендовану квартиру

Викрав ванну, холодильник і пральну машину: волинянин «обчистив» орендовану квартиру
У Ковелі судили уродженця Каменя-Каширського, який обікрав орендоване житло.

Зазначається, що чоловік 31 грудня 2020 року він виніс з квартири холодильник "AEG" вартістю 3666 гривень та пральну машину марки "Bosh", яку оцінили у 2116 гривень, - пише Конкурент.

А 5 січня він заволодів холодильником "Electra" (766 гривень) та ванною з чавуна (716 гривень). Окрім цього, 10 січня він викрав газову колонку "Термет" (1600 гривень).

Обвинувачений та потерпіла уклали угоду про примирення, яку затвердив суд. Чоловіку призначили один рік умовного покарання.


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: оренда, квартира, крадіжка
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Із терасою і «МакДрайвом»: яким і де буде «МакДональдз» у Луцьку. ОФІЦІЙНО
Будівництво аеропорту у Луцьку: яким його планують зробити та скільки можуть коштувати квитки
Як воно – вакцинуватися від COVID-19? ВЛАСНИЙ ДОСВІД
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Весняний призов 2021: скількох волинян відправлять на військову службу до Нацгвардії
Сьогодні, 20:40
Викрав ванну, холодильник і пральну машину: волинянин «обчистив» орендовану квартиру
Сьогодні, 20:10
Погода в Луцьку та Волинській області на п'ятницю, 2 квітня
Сьогодні, 20:00
Колишнього студента з Ізраїлю, який прожив в Україні без посвідки, помістили в ПТПІ на Волині
Сьогодні, 19:30
Де на Волині та у Луцьку зокрема не буде світла 2 квітня. АДРЕСИ
Сьогодні, 19:00
Схожі новини
У Луцьку злодії винесли з квартири гроші, «ювелірку» та старовинні монети У Луцьку злодії винесли з квартири гроші, «ювелірку» та старовинні монети
08 листопад, 2020, 22:54
У Луцьку двоє чоловіків у медичних масках пограбували квартиру У Луцьку двоє чоловіків у медичних масках пограбували квартиру
30 березень, 2020, 12:03
Винесли гроші, золоті прикраси і навіть документи: у місті на Волині обікрали квартиру Винесли гроші, золоті прикраси і навіть документи: у місті на Волині обікрали квартиру
18 січень, 2020, 13:49
Житло для студентів у Луцьку: скільки коштує та поради ріелторів. ВІДЕО Житло для студентів у Луцьку: скільки коштує та поради ріелторів. ВІДЕО
11 серпень, 2019, 23:34
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Весняний призов 2021: скількох волинян відправлять на військову службу до Нацгвардії
Сьогодні, 20:40
 0
Викрав ванну, холодильник і пральну машину: волинянин «обчистив» орендовану квартиру
Сьогодні, 20:10
 0
Погода в Луцьку та Волинській області на п'ятницю, 2 квітня
Сьогодні, 20:00
 0
Колишнього студента з Ізраїлю, який прожив в Україні без посвідки, помістили в ПТПІ на Волині
Сьогодні, 19:30
 0
Де на Волині та у Луцьку зокрема не буде світла 2 квітня. АДРЕСИ
Сьогодні, 19:00
 0
Медіа
відео
1/8