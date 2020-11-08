Викрав ванну, холодильник і пральну машину: волинянин «обчистив» орендовану квартиру





Зазначається, що чоловік 31 грудня 2020 року він виніс з квартири холодильник "AEG" вартістю 3666 гривень та пральну машину марки "Bosh", яку оцінили у 2116 гривень, - пише

А 5 січня він заволодів холодильником "Electra" (766 гривень) та ванною з чавуна (716 гривень). Окрім цього, 10 січня він викрав газову колонку "Термет" (1600 гривень).



Обвинувачений та потерпіла уклали угоду про примирення, яку затвердив суд. Чоловіку призначили один рік умовного покарання.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Ковелі судили уродженця Каменя-Каширського, який обікрав орендоване житло.Зазначається, що чоловік 31 грудня 2020 року він виніс з квартири холодильник "AEG" вартістю 3666 гривень та пральну машину марки "Bosh", яку оцінили у 2116 гривень, - пише Конкурент.

А 5 січня він заволодів холодильником "Electra" (766 гривень) та ванною з чавуна (716 гривень). Окрім цього, 10 січня він викрав газову колонку "Термет" (1600 гривень).Обвинувачений та потерпіла уклали угоду про примирення, яку затвердив суд. Чоловіку призначили один рік умовного покарання.

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