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Скандал у луцькому дитсадку: поліція закрила справу щодо виховательки

Скандал у луцькому дитсадку: поліція закрила справу щодо виховательки
Кримінальне провадження, яке розслідувало Луцьке райуправління національної поліції у Волинській області щодо ймовірного некоректного поводження із дитиною у закладі дошкільної освіти №37, закрите.

Про це поінформувала «Газету Волинь» речниця Нацполіції Волині Ольга Бузулук.

«Слідчий повідомив, що 31 березня кримінальне провадження щодо виховательки закрите за відсутності складу злочину», – передала Бузулук .

Раніше речниця поліції Ольга Бузулук інформувала, що мама, яка повідомляла журналістам про те, що її дитині вихователька заклеювала ротик скотчем, відмовилася давати покази слідчому, а вихователька свою вину заперечує.

У поліції під час розслідування закликали всіх інших батьків, які скаржилися на поведінку виховательки, прийти й дати покази.

Нагадаємо, луцькі правоохоронці розслідують справу за ч. 1 ст. 137 КК України, йдеться про неналежне виконання обов'язків, що спричинило шкоду дитині. Випадок трапився у луцькому дитсадку №37. Тоді кореспондентам вдалося поспілкуватися з вихователькою групи та батьками інших дітей. За словами мами одного із вихованців, вихователька підняла руку на її сина та заклювала рот скотчем. Працівниця дитсадка вже звільнилася і заперечує слова мами.

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Теги: сканадал, луцький дитсадок, кримінальне провадження
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