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Зростання захворюваності на коронавірус: у яких громадах Волині ввели карантинні обмеження і які

Зростання захворюваності на коронавірус: у яких громадах Волині ввели карантинні обмеження і які
Рішення про посилення карантину тепер можуть приймати на місцях, тож деякі громади Волині через високий рівень захворюваності на коронавірус ввели додаткові обмеження.

Про це йшлося у четвер, 1 квітня, під час брифінгу в ОДА.

Головний державний санітарний лікар Волинської області Наталія Янко розповіла, що за результатами епіднагляду, перевищення показників кількості нових випадків зареєстрували у 13 громадах області. Йдеться про Луцьку міську територіальну громаду, Торчинську, Підгайцівську, Городищенську, Берестечківську, Нововолисньку, Володимир-Волинську, Любомильську, Ратнівську, Турійську, Ковельську, Ківерцівську, Маневицьку.

Відтак, на місцях проводять засідання комісій ТЕБ та НС, де вирішують, чи запроваджувати додаткові карантинні заходи. Зокрема, у Нововолинську організували дистанційне навчання в закладах освіти, посилили контроль над дотриманням протиепідемічних заходів в громадському транспорті, розпочали перевірки щодо дотримання карантину. У Берестечківській громаді також перевели на дистанційне навчання заклади освіти. У Луцькому районі прийняли рішення про проведення додаткової дезінфекції в осередках захворювання, активізацію роз’яснювальної роботи, заборону проведення масових заходів за участю більше 1 особи на 5 «квадртаів». Планують проведення відповідних заходів в інших ТГ.

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Теги: карантин, громади, Волинь
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