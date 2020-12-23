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Повідомили, де на Волині на COVID-19 хворіє найбільше учнів та працівників шкіл

Повідомили, де на Волині на COVID-19 хворіє найбільше учнів та працівників шкіл
На Волині за минулу добу коронавірус виявили у 4 учнів та 12 працівників освітніх закладів.

Про це йшлося у четвер, 1 квітня, під час брифінгу в ОДА.

Головний державний санітарний лікар Волинської області Наталія Янко зазначила, що розповсюдження вірусу найчастіше відбувається в організованих колективах, тож із відновленням навчання прогнозували ріст захворювання.

Нині продовжують хворіти 165 школярів у 104 закладах освіти, а також 241 працівник у 152 закладах освіти.

«Найбільше випадків зареєстрували в Луцьку, Нововолинську, Ківерцівському, Любешівському, Ковельському районах», - повідомила Янко.

За останню добу зареєстрували 4 випадки захворювання серед учнів та 12 – серед персоналу. На самоізоляції перебувають 1,5 тисячі учнів і 170 осіб з числа персоналу.


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Теги: школи, коронавірус, Волинь, статитистика
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