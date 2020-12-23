Повідомили, де на Волині на COVID-19 хворіє найбільше учнів та працівників шкіл
Сьогодні, 15:10
На Волині за минулу добу коронавірус виявили у 4 учнів та 12 працівників освітніх закладів.
Про це йшлося у четвер, 1 квітня, під час брифінгу в ОДА.
Головний державний санітарний лікар Волинської області Наталія Янко зазначила, що розповсюдження вірусу найчастіше відбувається в організованих колективах, тож із відновленням навчання прогнозували ріст захворювання.
Нині продовжують хворіти 165 школярів у 104 закладах освіти, а також 241 працівник у 152 закладах освіти.
«Найбільше випадків зареєстрували в Луцьку, Нововолинську, Ківерцівському, Любешівському, Ковельському районах», - повідомила Янко.
За останню добу зареєстрували 4 випадки захворювання серед учнів та 12 – серед персоналу. На самоізоляції перебувають 1,5 тисячі учнів і 170 осіб з числа персоналу.
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Про це йшлося у четвер, 1 квітня, під час брифінгу в ОДА.
Головний державний санітарний лікар Волинської області Наталія Янко зазначила, що розповсюдження вірусу найчастіше відбувається в організованих колективах, тож із відновленням навчання прогнозували ріст захворювання.
Нині продовжують хворіти 165 школярів у 104 закладах освіти, а також 241 працівник у 152 закладах освіти.
«Найбільше випадків зареєстрували в Луцьку, Нововолинську, Ківерцівському, Любешівському, Ковельському районах», - повідомила Янко.
За останню добу зареєстрували 4 випадки захворювання серед учнів та 12 – серед персоналу. На самоізоляції перебувають 1,5 тисячі учнів і 170 осіб з числа персоналу.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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