У волинській «інфекційці» – проблеми з киснем для важких хворих на коронавірус

В обласній інфекційній лікарні, де лікують хворих на коронавіурс, виникли проблеми з забезпеченням киснем через поломку на львівському заводі, котрий його постачає. Утім, хворих перевели у медзаклади, де кисню вистачає.Про це йшлося у четвер, 1 квітня, під час брифінгу в ОДА.Т.в.о. начальника управління охорони здоров’я облдержадміністраціїзазначив, що на сьогодні в області розгорнули 1952 ліжка для хворих на коронавірус. Забезпечені киснем 1743 ліжка. У стаціонарах перебувають 43,2 % хворих на коронавірусну інфекцію, тобто 844 людини.«У нас постало питання з понеділка, що зламався львівський кисневий завод, який постачає киснем медзаклади Львівської, Волинської та Закарпатської областей. Ми почали це вирішувати ще з понеділка. Всіх тяжких хворих на ШВЛ із обласної інфекційної лікарні ми переводили в лікарні, які забезпечені киснем. Останні хворі знаходяться на концентраторах, яких в обласній лікарні достатньо. Зараз в обласній інфекційній лікарні перебувають 135 хворих на 37 концентраторах. Вільних концентраторів – 30, що можуть забезпечити ще 60 хворих», - сказав Рудоквас.Т.в.о. начальника управління охорони здоров’я облдержадміністрації каже, що в інфекційній лікарні наразі є балонний кисень, сьогодні мають довезти ще 40 (загалом буде 60 балонів). Окрім того, зі Львова мають довезти ще 3 тонни кисню.За його словами, у шпиталь в Боголюби вчора привезли 20 тонн кисню, яких поки вистачає. Завантаженість тут становить 82 %.«Боголюби більше не прийматимуть хворих, поки не вилікують пацієнтів. Їх будуть везти у міську лікарню і пологовий», - зазначає посадовець.Госпіталь у луцькому пологовому завантажений на 32 %, проблем із киснем там поки немає, каже Роман Рудоквас. Така ж ситуація і у інфекційному стаціонарі в Луцьку.