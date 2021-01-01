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Хотіли додати романтики в прогулянку: у Луцьку засікли пару, яка прихопила з собою дорожні знаки. ВІДЕО

Хотіли додати романтики в прогулянку: у Луцьку засікли пару, яка прихопила з собою дорожні знаки. ВІДЕО
Луцьким патрульним повідомили про хлопця та дівчину, які прогулювалися вночі, прихопивши з собою дорожні знаки.

Сьогодні, близько 3-ї години ночі, луцьким патрульним надійшло повідомлення про те, що вулицею Конякіна йдуть двоє невідомих осіб, які зняли дорожні знаки та забрали їх із собою, інформує поліція у фейсбуці.

Патрульні, які прибули на місце події, виявили двох осіб чоловічої та жіночої статі, біля яких були дорожні знаки. Інспекторам повідомили, що побачили дорожні знаки на проспекті Відродження та вирішили з ними прогулятися вулицями міста, оскільки, на думку хлопця, це вразить дівчину та створить романтику в їх нічній прогулянці.

Патрульні надали супровід молодим людям до місця, де вони взяли дорожні знаки та повернули їх на місце.

На осіб склали адміністративний матеріал за ч.1 ст.178 (Поява у громадських місцях у п'яному вигляді).

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Теги: патрульні, дорожні знаки, Луцьк
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