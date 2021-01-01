На Волині затримали позашляховик з контрабандними медикаментами та цигарками
Сьогодні, 14:40
Завдяки спільним діям прикордонників двох загонів ввечері 31 березня виявили та затримали чоловіків, які намагались перемістити через кордон медикаменти та цигарки.
Про це повідомили у пресслужбі Держприкордонслужби.
Під час патрулювання прикордонний наряд відділу «Вичівка» Житомирського загону виявив групу осіб, які перекидали через білорусько-український кордон пакунки. Помітивши військовослужбовців порушники залишили пакунки та, сівши в авто, вдались до втечі. Щодо цього факту прикордонники терміново проінформували прикордонників Луцького загону та суміжну сторону.
Прикордонники відділу «Дольськ» Луцького загону зупинили на автодорозі позашляховик Nissan. В автомобілі перебувало четверо чоловіків, як згодом з'ясувалося, троє волинян та житель Рівного. Двоє з них не мали документів.
Наразі щодо затриманих склали адміністративні протоколи, які передадуть до суду.
Десять пакунків, в яких знаходились медикаменти різної кількості й вартості та 4 тисячі пачок сигарет доставили до прикордонного підрозділу.
Після проведення відповідних заходів контрабандний товар передадуть співробітникам митниці.
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Про це повідомили у пресслужбі Держприкордонслужби.
Під час патрулювання прикордонний наряд відділу «Вичівка» Житомирського загону виявив групу осіб, які перекидали через білорусько-український кордон пакунки. Помітивши військовослужбовців порушники залишили пакунки та, сівши в авто, вдались до втечі. Щодо цього факту прикордонники терміново проінформували прикордонників Луцького загону та суміжну сторону.
Прикордонники відділу «Дольськ» Луцького загону зупинили на автодорозі позашляховик Nissan. В автомобілі перебувало четверо чоловіків, як згодом з'ясувалося, троє волинян та житель Рівного. Двоє з них не мали документів.
Наразі щодо затриманих склали адміністративні протоколи, які передадуть до суду.
Десять пакунків, в яких знаходились медикаменти різної кількості й вартості та 4 тисячі пачок сигарет доставили до прикордонного підрозділу.
Після проведення відповідних заходів контрабандний товар передадуть співробітникам митниці.
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