На Волині затримали позашляховик з контрабандними медикаментами та цигарками

Завдяки спільним діям прикордонників двох загонів ввечері 31 березня виявили та затримали чоловіків, які намагались перемістити через кордон медикаменти та цигарки.Про це повідомили у пресслужбі Держприкордонслужби.Під час патрулювання прикордонний наряд відділу «Вичівка» Житомирського загону виявив групу осіб, які перекидали через білорусько-український кордон пакунки. Помітивши військовослужбовців порушники залишили пакунки та, сівши в авто, вдались до втечі. Щодо цього факту прикордонники терміново проінформували прикордонників Луцького загону та суміжну сторону.Прикордонники відділу «Дольськ» Луцького загону зупинили на автодорозі позашляховик Nissan. В автомобілі перебувало четверо чоловіків, як згодом з'ясувалося, троє волинян та житель Рівного. Двоє з них не мали документів.Наразі щодо затриманих склали адміністративні протоколи, які передадуть до суду.Десять пакунків, в яких знаходились медикаменти різної кількості й вартості та 4 тисячі пачок сигарет доставили до прикордонного підрозділу.Після проведення відповідних заходів контрабандний товар передадуть співробітникам митниці.