Куди піти у Луцьку на вихідних 3–4 квітня. ПЕРЕЛІК ЗАХОДІВ





Інформаційне агентство ВолиньPost підготувало добірку подій, які допоможуть вам гарно провести час та відпочити після важкого робочого тижня.



Субота, 3 квітня



Об 11 годині у у Волинському академічному обласному театрі ляльок відбудеться вистава «Лисиця, що впала з неба». Режисер-постановник – заслужена артистка України Лариса Гарлінська. Тривалість вистави: 55 хвилин. Ціна квитка: 40 гривень. Для дітей від 3 років.



О 16 годині у ГаРмИдЕр ангар-stage (Залізнична, 9) покажуть виставу «Кульбабове вино» за твором Рея Бредбері. Вхід: благодійний внесок від 50 гривень.



Квитки можна забронювати у коментарях під Руслани Порицької.







О 19 годині у «Maydan» (вулиця Євгена Сверстюка, 2) пройде концерт луцького метал-гурту «DIONE». Місце проведення: зал №2. Вхід коштує 50 гривень.



Забронювати столик можна за телефоном 066 008 9602.







О 19 годині MOJO Disco & Karaoke, що знаходиться на Ковельській, 16, запрошує на запальну вечірку. Розважати гостей будуть Dj Strayder, Dj Slavniy, Dj Bolshoi та Dj Baks.



Резервація столиків: 07 37 37 60 60.







Неділя, 4 квітня



Об 11 та 14 годині у Волинському академічному обласному театрі ляльок - вистава «Підкова на щастя». Режисер-постановник - Володимир Богданець. Тривалість вистави: 60 хвилин. Вартість квитка: 40 гривень. Для дітей від 3 років.



О 12 годины у Волинському драмтеатрі відбудеться вистава «Коза-дереза». Це дитяча комічна опера на дві дії. Режисер-постановник – Павло Гарбуз.



Квитки можна замовити за номером 050 66 28 938.







О 18 годині у Волинському драмтеатрі - вистава «Коханий нелюб». Це комедія на дві дії. Режисер-постановник - заслужений діяч мистецтв України Михайло Ілляшенко.



Білети - за номером 050 66 28 938.







О 19:30 у ГаРмИдЕр ангар-stage (Залізнична, 9) відбудеться акустичний концерт гурту «MOTANKA». Гурт заснували у 2015 році у місті Луцьку та вже за три роки встиг зіграти на відомих європейських фестивалях та привернути увагу топових ЗМІ з усього світу. Білети - від 300 гривень.



Придбати квиток можна за посиланням





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