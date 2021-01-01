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Куди піти у Луцьку на вихідних 3–4 квітня. ПЕРЕЛІК ЗАХОДІВ

Куди піти у Луцьку на вихідних 3–4 квітня. ПЕРЕЛІК ЗАХОДІВ
І нехай у Луцьку цими вихідними йтиме дощ, та ваш настрій не повинен псуватися через це. Тим паче, що у місті завжди є куди піти, аби не сумувати вдома.

Інформаційне агентство ВолиньPost підготувало добірку подій, які допоможуть вам гарно провести час та відпочити після важкого робочого тижня.

Субота, 3 квітня

Об 11 годині у у Волинському академічному обласному театрі ляльок відбудеться вистава «Лисиця, що впала з неба». Режисер-постановник – заслужена артистка України Лариса Гарлінська. Тривалість вистави: 55 хвилин. Ціна квитка: 40 гривень. Для дітей від 3 років.

О 16 годині у ГаРмИдЕр ангар-stage (Залізнична, 9) покажуть виставу «Кульбабове вино» за твором Рея Бредбері. Вхід: благодійний внесок від 50 гривень.

Квитки можна забронювати у коментарях під дописом керівниці театру Руслани Порицької.

Куди піти у Луцьку на вихідних 3–4 квітня. ПЕРЕЛІК ЗАХОДІВ


О 19 годині у «Maydan» (вулиця Євгена Сверстюка, 2) пройде концерт луцького метал-гурту «DIONE». Місце проведення: зал №2. Вхід коштує 50 гривень.

Забронювати столик можна за телефоном 066 008 9602.

Куди піти у Луцьку на вихідних 3–4 квітня. ПЕРЕЛІК ЗАХОДІВ


О 19 годині MOJO Disco & Karaoke, що знаходиться на Ковельській, 16, запрошує на запальну вечірку. Розважати гостей будуть Dj Strayder, Dj Slavniy, Dj Bolshoi та Dj Baks.

Резервація столиків: 07 37 37 60 60.

Куди піти у Луцьку на вихідних 3–4 квітня. ПЕРЕЛІК ЗАХОДІВ


Неділя, 4 квітня

Об 11 та 14 годині у Волинському академічному обласному театрі ляльок - вистава «Підкова на щастя». Режисер-постановник - Володимир Богданець. Тривалість вистави: 60 хвилин. Вартість квитка: 40 гривень. Для дітей від 3 років.

О 12 годины у Волинському драмтеатрі відбудеться вистава «Коза-дереза». Це дитяча комічна опера на дві дії. Режисер-постановник – Павло Гарбуз.

Квитки можна замовити за номером 050 66 28 938.

Куди піти у Луцьку на вихідних 3–4 квітня. ПЕРЕЛІК ЗАХОДІВ


О 18 годині у Волинському драмтеатрі - вистава «Коханий нелюб». Це комедія на дві дії. Режисер-постановник - заслужений діяч мистецтв України Михайло Ілляшенко.

Білети - за номером 050 66 28 938.

Куди піти у Луцьку на вихідних 3–4 квітня. ПЕРЕЛІК ЗАХОДІВ


О 19:30 у ГаРмИдЕр ангар-stage (Залізнична, 9) відбудеться акустичний концерт гурту «MOTANKA». Гурт заснували у 2015 році у місті Луцьку та вже за три роки встиг зіграти на відомих європейських фестивалях та привернути увагу топових ЗМІ з усього світу. Білети - від 300 гривень.

Придбати квиток можна за посиланням https://concert.ua/uk/event/motanka-lutsk.

Куди піти у Луцьку на вихідних 3–4 квітня. ПЕРЕЛІК ЗАХОДІВ

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Теги: Луцьк, куди піти на вихідних, заходи, вистава, варте уваги, концерт
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