Волинянин вкрав із електроопор майже 100 кілограм дроту





Про це повідомляє газета



Ймовірно, крадій здасть дріт на скупку металобрухту.



Сума збитків, які пакісник наніс ПрАТ «Волиньобленерго», встановлюється.



Леся ВЛАШИНЕЦЬ.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У селі Кутрів, що на Горохівщині, злодій змотав недіючі електроопори й змотав із них майже 96 кілограмів дроту.Про це повідомляє газета "Волинь-нова". Ймовірно, крадій здасть дріт на скупку металобрухту.Сума збитків, які пакісник наніс ПрАТ «Волиньобленерго», встановлюється.Леся ВЛАШИНЕЦЬ.

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