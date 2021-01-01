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Волинянин вкрав із електроопор майже 100 кілограм дроту

Волинянин вкрав із електроопор майже 100 кілограм дроту
У селі Кутрів, що на Горохівщині, злодій змотав недіючі електроопори й змотав із них майже 96 кілограмів дроту.

Про це повідомляє газета "Волинь-нова".

Ймовірно, крадій здасть дріт на скупку металобрухту.

Сума збитків, які пакісник наніс ПрАТ «Волиньобленерго», встановлюється.

Леся ВЛАШИНЕЦЬ.

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Теги: Волинь, крадіжка
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