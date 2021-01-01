Волинянин вкрав із електроопор майже 100 кілограм дроту
Сьогодні, 05:26
У селі Кутрів, що на Горохівщині, злодій змотав недіючі електроопори й змотав із них майже 96 кілограмів дроту.
Про це повідомляє газета "Волинь-нова".
Ймовірно, крадій здасть дріт на скупку металобрухту.
Сума збитків, які пакісник наніс ПрАТ «Волиньобленерго», встановлюється.
Леся ВЛАШИНЕЦЬ.
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Про це повідомляє газета "Волинь-нова".
Ймовірно, крадій здасть дріт на скупку металобрухту.
Сума збитків, які пакісник наніс ПрАТ «Волиньобленерго», встановлюється.
Леся ВЛАШИНЕЦЬ.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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