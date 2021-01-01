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Від сьогодні Хорватія починає пускати туристів, які вакцинувалися від коронавірусу

Від сьогодні Хорватія починає пускати туристів, які вакцинувалися від коронавірусу
Від 1 квітня до Хорватії зможуть в'їжджати іноземні туристи, які вакциновані від коронавірусу, а також ті, хто отримав негативний тест. 

Про це заявив міністр внутрішніх справ Хорватії Давор Божинович в середу, 31 березня,- передає ТСН з посиланням на DW.

До Хорватії пускатимуть тих, хто матиме підтвердження вакцинації, зокрема й російськими чи китайськими препаратами, які не схвалені в ЄС. Так само до Хорватії планують пускати іноземців, котрі зможуть довести, що вони перехворіли коронавірусною хворобою протягом останніх шести місяців.

В'їхати до Хорватії також можна буде тим, хто має негативний ПЛР-тест чи негативний антиген-тест.

Хорватський міністр також зазначив, що країни готова адаптуватися до майбутніх правил подорожей у всьому ЄС. Однак наразі таких правил немає.

Нагадаємо, до старту туристичного сезону залишилося не так багато часу, і оскільки торік влітку більшість країн були зачиненими для іноземців через пандемію, цьогоріч у Європейській комісії вирішили "вдихнути життя" в туризм. Саме з цією метою, аби пом'якшити обмеження на в'їзд і пересування всередині ЄС, запроваджується "цифровий зелений сертифікат" вакцинації.

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Теги: Хорватія, туристи
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