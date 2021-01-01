Від сьогодні Хорватія починає пускати туристів, які вакцинувалися від коронавірусу





Про це заявив міністр внутрішніх справ Хорватії Давор Божинович в середу, 31 березня,- передає



До Хорватії пускатимуть тих, хто матиме підтвердження вакцинації, зокрема й російськими чи китайськими препаратами, які не схвалені в ЄС. Так само до Хорватії планують пускати іноземців, котрі зможуть довести, що вони перехворіли коронавірусною хворобою протягом останніх шести місяців.



В'їхати до Хорватії також можна буде тим, хто має негативний ПЛР-тест чи негативний антиген-тест.



Хорватський міністр також зазначив, що країни готова адаптуватися до майбутніх правил подорожей у всьому ЄС. Однак наразі таких правил немає.



Нагадаємо, до старту туристичного сезону залишилося не так багато часу, і оскільки торік влітку більшість країн були зачиненими для іноземців через пандемію, цьогоріч у Європейській комісії вирішили "вдихнути життя" в туризм. Саме з цією метою, аби пом'якшити обмеження на в'їзд і пересування всередині ЄС, запроваджується "цифровий зелений сертифікат" вакцинації.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Від 1 квітня до Хорватії зможуть в'їжджати іноземні туристи, які вакциновані від коронавірусу, а також ті, хто отримав негативний тест.Про це заявив міністр внутрішніх справ Хорватії Давор Божинович в середу, 31 березня,- передає ТСН з посиланням на DW.До Хорватії пускатимуть тих, хто матиме підтвердження вакцинації, зокрема й російськими чи китайськими препаратами, які не схвалені в ЄС. Так само до Хорватії планують пускати іноземців, котрі зможуть довести, що вони перехворіли коронавірусною хворобою протягом останніх шести місяців.В'їхати до Хорватії також можна буде тим, хто має негативний ПЛР-тест чи негативний антиген-тест.Хорватський міністр також зазначив, що країни готова адаптуватися до майбутніх правил подорожей у всьому ЄС. Однак наразі таких правил немає.Нагадаємо, до старту туристичного сезону залишилося не так багато часу, і оскільки торік влітку більшість країн були зачиненими для іноземців через пандемію, цьогоріч у Європейській комісії вирішили "вдихнути життя" в туризм. Саме з цією метою, аби пом'якшити обмеження на в'їзд і пересування всередині ЄС, запроваджується "цифровий зелений сертифікат" вакцинації.

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