Приїхав на прийом до лікаря: на Волині біля медзакладу помер чоловік





Про подію



Як розповідають, чоловіку було приблизно 50 років. Він приїхав на прийом до лікаря, вийшов з авто і йому раптово стало погано.



На місці інциденту працюють правоохоронці.



Нагадаємо, що у березні цього року

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 1-го квітня на території Володимир-Волинської лікарні раптово померла людина.Про подію БУГу повідомили у міськвиконкомі.Як розповідають, чоловіку було приблизно 50 років. Він приїхав на прийом до лікаря, вийшов з авто і йому раптово стало погано.На місці інциденту працюють правоохоронці.Нагадаємо, що у березні цього року у Луцьку біля Волинської обласної клінічної лікарні помер чоловік . Коли він вийшов із медзакладу, йому стало погано. Медики довго реанімували чоловіка, але врятувати його не вдалося.

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