Приїхав на прийом до лікаря: на Волині біля медзакладу помер чоловік. ОНОВЛЕНО
Сьогодні, 15:22
1-го квітня на території Володимир-Волинської лікарні раптово померла людина.
Про подію БУГу повідомили у міськвиконкомі.
Як розповідають, чоловіку було приблизно 50 років. Він приїхав на прийом до лікаря, вийшов з авто і йому раптово стало погано.
На місці працювали правоохоронці.
Згодом на сторінці у фейсбуці КП "Володимир-Волинське ТМО" розповіли деталі інциденту. Зазначається, що працівники екстренної медичної допомоги та працівники ТМО проводили усі необхідні реанімаційні заходи, але, на жаль, безрезультатно. Констатували смерть.
Завтра, 2 квітня, проведуть судово-медичну експертизу, якою встановлять точну причину смерті.
Нагадаємо, що у березні цього року у Луцьку біля Волинської обласної клінічної лікарні помер чоловік. Коли він вийшов із медзакладу, йому стало погано. Медики довго реанімували чоловіка, але врятувати його не вдалося.
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Про подію БУГу повідомили у міськвиконкомі.
Як розповідають, чоловіку було приблизно 50 років. Він приїхав на прийом до лікаря, вийшов з авто і йому раптово стало погано.
На місці працювали правоохоронці.
Згодом на сторінці у фейсбуці КП "Володимир-Волинське ТМО" розповіли деталі інциденту. Зазначається, що працівники екстренної медичної допомоги та працівники ТМО проводили усі необхідні реанімаційні заходи, але, на жаль, безрезультатно. Констатували смерть.
Завтра, 2 квітня, проведуть судово-медичну експертизу, якою встановлять точну причину смерті.
Нагадаємо, що у березні цього року у Луцьку біля Волинської обласної клінічної лікарні помер чоловік. Коли він вийшов із медзакладу, йому стало погано. Медики довго реанімували чоловіка, але врятувати його не вдалося.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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Сьогодні, 15:22