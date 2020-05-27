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Приїхав на прийом до лікаря: на Волині біля медзакладу помер чоловік. ОНОВЛЕНО

Приїхав на прийом до лікаря: на Волині біля медзакладу помер чоловік. ОНОВЛЕНО
1-го квітня на території Володимир-Волинської лікарні раптово померла людина.

Про подію БУГу повідомили у міськвиконкомі.

Як розповідають, чоловіку було приблизно 50 років. Він приїхав на прийом до лікаря, вийшов з авто і йому раптово стало погано.

На місці працювали правоохоронці.

Згодом на сторінці у фейсбуці КП "Володимир-Волинське ТМО" розповіли деталі інциденту. Зазначається, що працівники екстренної медичної допомоги та працівники ТМО проводили усі необхідні реанімаційні заходи, але, на жаль, безрезультатно. Констатували смерть.

Завтра, 2 квітня, проведуть судово-медичну експертизу, якою встановлять точну причину смерті.

Нагадаємо, що у березні цього року у Луцьку біля Волинської обласної клінічної лікарні помер чоловік. Коли він вийшов із медзакладу, йому стало погано. Медики довго реанімували чоловіка, але врятувати його не вдалося.

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Теги: смерть, чоловік, Володимир, лікарня
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