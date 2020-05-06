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На хабарі затримали працівника Держпродспоживслужби Волині

На хабарі затримали працівника Держпродспоживслужби Волині
Викритого на одержанні неправомірної вигоди працівника Головного управління Держпродспоживслужби у Волинській області взяли під варту.

Про це повідомляє пресслужба обласної прокуратури Волині.

Слідство вважає, що службовець налагодив схему систематичного вимагання та отримання неправомірної вигоди від суб’єктів підприємницької діяльності за не перешкоджання та не створення штучних перешкод у здійсненні законної підприємницької діяльності, зокрема, шляхом затримки фітосанітарного контролю під час оформлення вантажу з рослинами в режимі «імпорт».

Затримали його 30 березня 2021 року під час одержання від підприємця чергового траншу "данини" у розмірі 100 доларів США.

Головному спеціалісту повідомили про підозру у вимаганні й одержанні неправомірної вигоди (ч. 3 ст. 368 КК України). Окрім того, його відсторонили від займаної посади.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.


Фото - ілюстративне

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Теги: Держпродспоживслужба, хабар, працівник
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