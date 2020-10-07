Судитимуть 25-річну волинянку, яка ошукала 47 людей
Сьогодні, 15:47
За шахрайство судитимуть 25-річну жительку Володимира-Волинського.
Слідство з'ясувало, що жінка розміщувала у соціальних мережах оголошення про продаж побутової хімії, брала з довірливих покупців передоплату на банківську картку та зникала, - інформує пресслужба прокуратури Волині.
Таким чином упродовж лютого 2020 – січня 2021 року вона ошукала 47 людей, заволодівши їхніми коштами на суму понад 27 тисяч гривень.
Гроші волинянка витратила на власний розсуд. Тепер за ці дії вона відповість перед судом.
Довідково: санкцією ч.3 ст. 190 КК України за шахрайства, вчинені шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк від 3 до 8 років.
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Слідство з'ясувало, що жінка розміщувала у соціальних мережах оголошення про продаж побутової хімії, брала з довірливих покупців передоплату на банківську картку та зникала, - інформує пресслужба прокуратури Волині.
Таким чином упродовж лютого 2020 – січня 2021 року вона ошукала 47 людей, заволодівши їхніми коштами на суму понад 27 тисяч гривень.
Гроші волинянка витратила на власний розсуд. Тепер за ці дії вона відповість перед судом.
Довідково: санкцією ч.3 ст. 190 КК України за шахрайства, вчинені шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк від 3 до 8 років.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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