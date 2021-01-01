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Покарати не можна помилувати: скільки п’яних водіїв за рік судили у Луцьку і скількох виправдали

Покарати не можна помилувати: скільки п’яних водіїв за рік судили у Луцьку і скількох виправдали
У 2020 році на адресу Луцького міськрайоннго суду надійшло 892 справи щодо керування транспортними засобами у нетверезому стані.

Про це йдеться на сайті Луцького міськрайонного суду Волинської області.

Зауважують, що у суді минулого року встигли розглянути 812 справ. Станом на 1 січня 2021 року залишок становив 143 нерозглянуті справи.

З 812 розглянутих справ:

1) у 664 справах особу визнали винним із накладенням адміністративного стягнення (81,77%);

2) у 89 справах провадження закрили у зв'язку з відсутністю в діях особи складу адміністративного правопорушення (10,96%);

3) у 59 справах провадження закрили з інших підстав (ст. 21, 22, 38 КУпАП) (7,26%).

Покарати не можна помилувати: скільки п’яних водіїв за рік судили у Луцьку і скількох виправдали


Як можна зрозуміти із статистики, в переважній більшості випадків (81,77%) судді визнають винним осіб у вчиненні адміністративних правопорушень, передбачених статтею 130 КУпАП. Водночас, основною причиною закриття провадження у справах (10,96%) є відсутність в діях правопорушника складу правопорушення, тобто коли відсутні усі передбачені законом підстави для притягнення особи до відповідальності.

Узагальнення розгляду таких справ показало, що основними підставами для закриття провадження у справі є:

1) Відсутність належних та допустимих доказів керування особою транспортним засобом. Коли під час розгляду справи особа взагалі заперечувала, що керувала транспортним засобом, і належних доказів до протоколу про адміністративне правопорушення не приєднали;

2) Відсутність у матеріалах справи акту огляду на стан алкогольного сп’яніння з використанням спеціальних технічних засобів. Така підстава означає, що при складанні протоколу та освідуванні особи на стан сп’яніння працівники поліції порушили порядок, що визначений відповідними інструкціями;

3) Неналежне встановлення особи, яка вчинила адміністративне правопорушення. Такі випадки траплялися, коли фактично працівниками поліції було надано недостовірні дані щодо особи водія транспортного засобу;

4) Неналежна фіксація згоди/не згоди водія з результатом огляду на стан алкогольного сп’яніння з використанням спеціальних технічних засобів на місці зупинки. Відповідно до вимог закону, згода/не згода на освідування щодо стану сп’яніння має фіксуватися у присутності свідків. В окремих випадках таких свідків не залучали, а відтак, такі докази суд не взяв до уваги;

5) Процесуальні порушення під час здійснення процедури огляду на стан алкогольного сп’яніння з використанням спеціальних технічних засобів. З’ясована наявність випадків, коли огляд на стан сп’яніння проводили не на місці зупинки водія, не у закладі охорони здоров’я, а у приміщенні органу поліції, що є порушенням вимог чинного законодавства.

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Теги: Луцьк, суд, п'яні водії, керування
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