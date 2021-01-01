Що треба знати про взуття, виготовлене з натуральної шкіри*





Переваги шкіряного взуття



Деякі покупці стверджують, що вироби зі шкіри занадто дорогі. Так, насправді натуральні туфлі або кросівки обійдуться дорожче, ніж аналогічна модель із замінника. Але ви платите високу вартість за високу якість. Таке взуття не лише принесе комфорт і зручність ногам, але і прослужить в 3-4 рази довше дерматинових черевик.



Додаткові переваги:



- практичне і надійне – легко адаптується під будь-яку форму ноги, не деформується при носінні та витримує розтягування;

- повітрообмін – пропускає повітря і запобігає скупчуванню шкідливих мікроорганізмів, появі грибка і неприємного запаху;

- легко піддається чищенню;

- безпека: в процесі виробництва в сировину не додають токсичні й шкідливі добавки;

- актуальність – навіть найстаріша пара шкіряних туфель цілком впишеться в сучасний модний тренд, шкіра не виходить з моди вже десятки років;

- дорогий зовнішній вигляд;

- підходить для будь-якого сезону, стійке до перепадів температур і вологи.



Якщо не враховувати високу ціну на вироби, то такий елемент гардеробу не має недоліків. За допомогою використання водовідштовхувальних засобів і воску навіть замшеві туфлі без проблем витримають прогулянку мокрою вулицею.



Як правильно вибрати



Існує декілька порад щодо того, як підібрати шкіряне взуття. З їхньою допомогою можна відрізнити натуральний матеріал від токсичної підробки. Шкіра здатна прослужити не один рік, не втрачаючи зовнішньої привабливості. При виборі звертайте увагу на такі нюанси:



- натисніть нігтем на ділянку взуття – замінник не залишить слідів, а відразу розпрямиться;



- протріть поверхню вологою серветкою, а потім сухою - сліди фарби говорять про підробку;



- при примірці на шкіряному взутті з'являються дрібні вигини, повторюючи ваші рухи;



- різкий запах хімічних речовин, пластмаси, клею говорить про те, що це не справжній матеріал;



- зворотна поверхня шкіри має бархатисту структуру;



- до натуральних виробів часто до етикетки прикріплений фігурний зразок матеріалу.



Сучасні недобросовісні виробники вдаються до різних методів обману покупців. Технології дозволяють виготовляти вироби зі штучних матеріалів, які дуже важко відрізнити без носіння. Тому рекомендують купувати взуття в спеціалізованих магазинах.



Як правильно доглядати за шкіряним взуттям



Не використовуйте часто крем для взуття, адже після нього з'являються жирні плями, які важко вивести. Після кожного носіння протирайте поверхню вологою ганчіркою, щоб агресивні речовини не пошкодили виріб. Перед нанесенням воску видаліть увесь бруд з поверхні. При намоканні взуття набийте його сухим папером і дайте постояти до ранку. Щоб задня частина взуття не втратила форму, використовуйте ложку. Лакована шкіра не витримує температуру нижче -10 градусів.



Де купити



Замовити жіноче, чоловіче і дитяче взуття зі шкіри преміум-класу можна в інтернет-магазині компанії Міда. Усі вироби відрізняються унікальним дизайном, комфортом, практичністю й отримують позитивні відгуки від клієнтів. У каталозі представлены моделі для прогулянок, зайняття спортом, походу на роботу, в школу, а також для урочистих подій. Доставка здійснюють по усій Україні впродовж 1-2 днів.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Багато покупців хочуть вибрати гідну пару якісного шкіряного взуття . Адже від того, наскільки комфортно ви почуваєте себе в туфлях або черевиках, залежить не лише настрій, але і здоров'я. При правильному догляді однієї такої пари може вистачити на декілька сезонів. У чому ж особливість взуття зі шкіри і як за нею доглядати?Деякі покупці стверджують, що вироби зі шкіри занадто дорогі. Так, насправді натуральні туфлі або кросівки обійдуться дорожче, ніж аналогічна модель із замінника. Але ви платите високу вартість за високу якість. Таке взуття не лише принесе комфорт і зручність ногам, але і прослужить в 3-4 рази довше дерматинових черевик.Додаткові переваги:- практичне і надійне – легко адаптується під будь-яку форму ноги, не деформується при носінні та витримує розтягування;- повітрообмін – пропускає повітря і запобігає скупчуванню шкідливих мікроорганізмів, появі грибка і неприємного запаху;- легко піддається чищенню;- безпека: в процесі виробництва в сировину не додають токсичні й шкідливі добавки;- актуальність – навіть найстаріша пара шкіряних туфель цілком впишеться в сучасний модний тренд, шкіра не виходить з моди вже десятки років;- дорогий зовнішній вигляд;- підходить для будь-якого сезону, стійке до перепадів температур і вологи.Якщо не враховувати високу ціну на вироби, то такий елемент гардеробу не має недоліків. За допомогою використання водовідштовхувальних засобів і воску навіть замшеві туфлі без проблем витримають прогулянку мокрою вулицею.Існує декілька порад щодо того, як підібрати шкіряне взуття. З їхньою допомогою можна відрізнити натуральний матеріал від токсичної підробки. Шкіра здатна прослужити не один рік, не втрачаючи зовнішньої привабливості. При виборі звертайте увагу на такі нюанси:- натисніть нігтем на ділянку взуття – замінник не залишить слідів, а відразу розпрямиться;- протріть поверхню вологою серветкою, а потім сухою - сліди фарби говорять про підробку;- при примірці на шкіряному взутті з'являються дрібні вигини, повторюючи ваші рухи;- різкий запах хімічних речовин, пластмаси, клею говорить про те, що це не справжній матеріал;- зворотна поверхня шкіри має бархатисту структуру;- до натуральних виробів часто до етикетки прикріплений фігурний зразок матеріалу.Сучасні недобросовісні виробники вдаються до різних методів обману покупців. Технології дозволяють виготовляти вироби зі штучних матеріалів, які дуже важко відрізнити без носіння. Тому рекомендують купувати взуття в спеціалізованих магазинах.Не використовуйте часто крем для взуття, адже після нього з'являються жирні плями, які важко вивести. Після кожного носіння протирайте поверхню вологою ганчіркою, щоб агресивні речовини не пошкодили виріб. Перед нанесенням воску видаліть увесь бруд з поверхні. При намоканні взуття набийте його сухим папером і дайте постояти до ранку. Щоб задня частина взуття не втратила форму, використовуйте ложку. Лакована шкіра не витримує температуру нижче -10 градусів.Замовити жіноче, чоловіче і дитяче взуття зі шкіри преміум-класу можна в інтернет-магазині компанії Міда. Усі вироби відрізняються унікальним дизайном, комфортом, практичністю й отримують позитивні відгуки від клієнтів. У каталозі представлены моделі для прогулянок, зайняття спортом, походу на роботу, в школу, а також для урочистих подій. Доставка здійснюють по усій Україні впродовж 1-2 днів.

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