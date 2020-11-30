Як у Луцьку минулого року карали порушників карантину





Про це



Як свідчить статистика, здебільшого судді закривають провадження у цій категорії справ через відсутність події та складу адміністративного правопорушення.



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Зокрема, з 342 розглянутих справ:



1) у 33 справах особу визнали винним із накладенням адміністративного стягнення у вигляді штрафу;



2) у 165 справах провадження закрили у зв'язку з відсутністю в діях особи складу адміністративного правопорушення;



3) у 144 справах провадження закрили з інших підстав (ст. 22, 38 КУпАП).



У справах цієї категорії основними підставами закриття проваджень були:



1) Працівники поліції складали протоколи про вчинення адміністративного правопорушення на найманих працівників, в той час як суб’єктом відповідальності за ст. 44-3 КУпАП є виключно суб’єкти господарювання. Наприклад, особа щодо якої склали протокол (офіціант, адміністратор) у межах своїх посадових обов’язків не наділена повноваженнями щодо встановлення графіку роботи закладів тощо, оскільки, це є повноваженнями власника закладу (ФОП або юридична особа);



2) Відсутність посилання у протоколах про адміністративні правопорушення на те, які саме положення постанови КМУ №211 від 11.03.2020 року «Про встановлення карантину та запровадження посилених протиепідемічних заходів на території із значним поширенням гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2» порушили особи, яких притягають до адміністративної відповідальності. Суд самостійно під час розгляду справи позбавлений можливості визначити, які саме норми закону порушили, це має бути чітко зазначено у протоколі про адміністративне правопорушення;



3) Нерозкриття у протоколі про адміністративне правопорушення поняття «громадського місця», що свідчить про відсутність в протоколі об’єктивної сторони правопорушення, вчинення якого ставлять у провину особі;



4) Звільнення порушника від адміністративної відповідальності на підставі ст. 22 КУпАП за малозначністю вчиненого ним адміністративного правопорушення. Такі випадки мали місце, коли особа щиро визнала свою вину та вчинила таке правопорушення вперше. Враховували також співвідношення майнового стану громадян та розміру штрафів, максимальний з яких становить 34 000 гривень.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У 2020 році на адресу Луцького міськрайонного суду надійшло 522 справи про порушення правил щодо карантину людей, а розглянули 342 справи.Про це йдеться на сайті Луцького міськрайонного суду Волинської області.Як свідчить статистика, здебільшого судді закривають провадження у цій категорії справ через відсутність події та складу адміністративного правопорушення.Зокрема, з 342 розглянутих справ:1) у 33 справах особу визнали винним із накладенням адміністративного стягнення у вигляді штрафу;2) у 165 справах провадження закрили у зв'язку з відсутністю в діях особи складу адміністративного правопорушення;3) у 144 справах провадження закрили з інших підстав (ст. 22, 38 КУпАП).У справах цієї категорії основними підставами закриття проваджень були:1) Працівники поліції складали протоколи про вчинення адміністративного правопорушення на найманих працівників, в той час як суб’єктом відповідальності за ст. 44-3 КУпАП є виключно суб’єкти господарювання. Наприклад, особа щодо якої склали протокол (офіціант, адміністратор) у межах своїх посадових обов’язків не наділена повноваженнями щодо встановлення графіку роботи закладів тощо, оскільки, це є повноваженнями власника закладу (ФОП або юридична особа);2) Відсутність посилання у протоколах про адміністративні правопорушення на те, які саме положення постанови КМУ №211 від 11.03.2020 року «Про встановлення карантину та запровадження посилених протиепідемічних заходів на території із значним поширенням гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2» порушили особи, яких притягають до адміністративної відповідальності. Суд самостійно під час розгляду справи позбавлений можливості визначити, які саме норми закону порушили, це має бути чітко зазначено у протоколі про адміністративне правопорушення;3) Нерозкриття у протоколі про адміністративне правопорушення поняття «громадського місця», що свідчить про відсутність в протоколі об’єктивної сторони правопорушення, вчинення якого ставлять у провину особі;4) Звільнення порушника від адміністративної відповідальності на підставі ст. 22 КУпАП за малозначністю вчиненого ним адміністративного правопорушення. Такі випадки мали місце, коли особа щиро визнала свою вину та вчинила таке правопорушення вперше. Враховували також співвідношення майнового стану громадян та розміру штрафів, максимальний з яких становить 34 000 гривень.

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