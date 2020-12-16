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У центральному парку Луцька висадили 300 саджанців дерев

У центральному парку Луцька висадили 300 саджанців дерев
Сьогодні, 1 квітня, в рамках місячника “Озеленення громади — справа кожного” у Центральному парку культури та відпочинку імені Лесі Українки посадили 300 нових дерев.

До заходу долучились міський голова Ігор Поліщук, начальник відділу екології Оксана Лисак, працівники КП “Парки та сквери міста Луцька”, освітніх закладів міста та небайдужі представники громади, йдеться на сайті мерії Луцька.

Як зазначила Оксана Лисак, одним із основних завдань в плані догляду за Центральним парком є відновлення кленово-тополевих насаджень: “Тополя має недовгий вік. В умовах міста — це максимум 60-70 років, а в умовах надмірного зволоження парку — не більше 40-50 років”.

Під час озеленення додатково висадили 50 саджанців пірамідальної тополі, 150 саджанців клену гостролистого та 100 саджанців липи серцевидної.

“Цього року лише в центральному парку буде висаджено більше тисячі дерев. Триста лип буде висаджено цього тижня, ще двісті саджанців різних порід — наступного тижня. А як тільки вода з секторів зійде, буде висаджено дерева не лише вздовж алей, але й у безлічі інших куточків нашого парку.

Звичайно, озеленення – це важливо. З плином часу, на превеликий жаль, безліч дерев відживають своє і їх фонд необхідно відновлювати. Це зелені легені нашого міста, тож чим більше дерев та зелених насаджень тут буде — тим кращою буде екологія”, - зазначив міський голова Ігор Поліщук.

У центральному парку Луцька висадили 300 саджанців дерев
У центральному парку Луцька висадили 300 саджанців дерев
У центральному парку Луцька висадили 300 саджанців дерев

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Теги: Луцьк, насадження, центральний парк
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