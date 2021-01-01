Волинські правоохоронці викрили нелегальні майстерні з обробки «сонячного каміння». ФОТО
Сьогодні, 16:16
Спільною міжвідомчою групою у складі оперативних співробітників Луцького прикордонного загону та представників Нацполіції сьогодні, 1 квітня, провели 3 санкціоновані обшуки у жителів Волинської та Рівненської областей.
Про це повідомляє пресслужба Луцького прикордонного загону.
Обшуки проводились під процесуальним керівництвом Волинської обласної прокуратури в рамках кримінального провадження за ст. 240-1 КК України, розпочатого у відношенні громадян, які займались незаконним видобуванням, переробкою та збутом, у тому числі за кордон, бурштину.
У результаті проведених заходів в приватних помешканнях двох жителів Володимир-Волинського району та мешканця Рівного правоохоронці виявили більше 5 кілограмів бурштину. Також знайшли станки та засоби, за допомогою яких здійснювали його обробку, чорнові записи та інші речові докази.
Наразі речові докази вилучили та направили на експертизу, за результатами якої буде прийняте відповідне правове рішення.
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Про це повідомляє пресслужба Луцького прикордонного загону.
Обшуки проводились під процесуальним керівництвом Волинської обласної прокуратури в рамках кримінального провадження за ст. 240-1 КК України, розпочатого у відношенні громадян, які займались незаконним видобуванням, переробкою та збутом, у тому числі за кордон, бурштину.
У результаті проведених заходів в приватних помешканнях двох жителів Володимир-Волинського району та мешканця Рівного правоохоронці виявили більше 5 кілограмів бурштину. Також знайшли станки та засоби, за допомогою яких здійснювали його обробку, чорнові записи та інші речові докази.
Наразі речові докази вилучили та направили на експертизу, за результатами якої буде прийняте відповідне правове рішення.
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