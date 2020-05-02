Волинянин переїхав на Закарпаття і взявся вирощувати овочі в теплицях. ВІДЕО





За словами чоловіка, через затяжну зиму деякі теплиці обігрівають і зараз, пише



Городництвом Дмитро Трухонь займається 15 років, відколи переїхав на Закарпаття із Волині: "Ми вирощуємо суто капусту цвітну, броколі, круглу капусту, перець і баклажан. А в селі вирощують практично все".



Деякі культури потребують постійного догляду, тому іноді на полі потрібно працювати зранку до вечора, розповідає чоловік. Городину Дмитро вирощує майже весь рік. Свою продукцію він продає. Через карантин попереднього та цього року кількість покупців зменшилася



"Карантин трохи заважає, бо немає покупця, немає куди збувати. Базари закриті. Немає де реалізовувати, тяжко", - каже він.



Роботи в теплицях побільшало через холодну зиму, зауважує Дмитро: "Затяжна зима була. Досить тяжко було. Практично до тепер гріємо перець й інші рослини".



За словами Дмитра Трухоня, врожай збиратимуть вже за півтора місяця.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Три види капусти вирощує житель села Заріччя Дмитро Трухонь. Крім капусти він вирощує й інші овочі.За словами чоловіка, через затяжну зиму деякі теплиці обігрівають і зараз, пише Суспільне Закарпаття Городництвомзаймається 15 років, відколи переїхав на Закарпаття із Волині: "Ми вирощуємо суто капусту цвітну, броколі, круглу капусту, перець і баклажан. А в селі вирощують практично все".Деякі культури потребують постійного догляду, тому іноді на полі потрібно працювати зранку до вечора, розповідає чоловік. Городину Дмитро вирощує майже весь рік. Свою продукцію він продає. Через карантин попереднього та цього року кількість покупців зменшилася"Карантин трохи заважає, бо немає покупця, немає куди збувати. Базари закриті. Немає де реалізовувати, тяжко", - каже він.Роботи в теплицях побільшало через холодну зиму, зауважує Дмитро: "Затяжна зима була. Досить тяжко було. Практично до тепер гріємо перець й інші рослини".За словами Дмитра Трухоня, врожай збиратимуть вже за півтора місяця.

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