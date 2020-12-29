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У Луцьку викрили на хабарі посадовця Держпраці

У Луцьку викрили на хабарі посадовця Держпраці
Сьогодні, 1 квітня, правоохоронці викрили на хабарі керівника одного із відділів Управління Держпраці у Волинській області.

Про це повідомляє сектор комунікації поліції Волині.

Посадовець організував злочинну схему вимагання та отримання неправомірної вигоди у великих розмірах від фізичних осіб підприємців та представників юридичних осіб за не притягнення їх до відповідальності за ініційованими перевірками.

Так, зловживаючи службовим становищем, посадовець вимагав від підприємця неправомірну вигоду у сумі 40 тисяч гривень за не притягнення його до відповідальності за виявлені порушення в додержанні законодавства про працю та інші порушення. Для конспірації, фігурант поставив вимогу кошти перерахувати на картку онлайн банку, якою він користується.

У рамках розпочатого кримінального провадження, правоохоронці задокументували два факти вимагання та отримання ним неправомірної вигоди в загальній сумі 20 тис. грн двома перерахунками по 10 тис. грн на вказану банківську картку.

Сьогодні у Луцьку зловмисника затримали на гарячому, після отримання ним від підприємця двох квитанцій про перерахунок на картку неправомірної вигоди – 20 тис. грн.

Під час проведення слідчих дій на місці події вилучили дві квитанції, що підтверджують факти перерахування коштів.

Нині тривають обшуки за місцем проживання та роботи посадовця.

Вирішується питання про затримання його у порядку ст. 208 КПК України, оголошення підозри у вчиненні інкримінованого злочину та обрання запобіжного заходу.

Досудове розслідування, розпочате за ч. 3 ст. 368 (Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України, триває. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна.

У Луцьку викрили на хабарі посадовця Держпраці

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Теги: Луцьк, хабар, посадовець
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