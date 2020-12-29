У Луцьку викрили на хабарі посадовця Держпраці





Про це



Посадовець організував злочинну схему вимагання та отримання неправомірної вигоди у великих розмірах від фізичних осіб підприємців та представників юридичних осіб за не притягнення їх до відповідальності за ініційованими перевірками.



Так, зловживаючи службовим становищем, посадовець вимагав від підприємця неправомірну вигоду у сумі 40 тисяч гривень за не притягнення його до відповідальності за виявлені порушення в додержанні законодавства про працю та інші порушення. Для конспірації, фігурант поставив вимогу кошти перерахувати на картку онлайн банку, якою він користується.



У рамках розпочатого кримінального провадження, правоохоронці задокументували два факти вимагання та отримання ним неправомірної вигоди в загальній сумі 20 тис. грн двома перерахунками по 10 тис. грн на вказану банківську картку.



Сьогодні у Луцьку зловмисника затримали на гарячому, після отримання ним від підприємця двох квитанцій про перерахунок на картку неправомірної вигоди – 20 тис. грн.



Під час проведення слідчих дій на місці події вилучили дві квитанції, що підтверджують факти перерахування коштів.



Нині тривають обшуки за місцем проживання та роботи посадовця.



Вирішується питання про затримання його у порядку ст. 208 КПК України, оголошення підозри у вчиненні інкримінованого злочину та обрання запобіжного заходу.



Досудове розслідування, розпочате за ч. 3 ст. 368 (Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України, триває. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Сьогодні, 1 квітня, правоохоронці викрили на хабарі керівника одного із відділів Управління Держпраці у Волинській області.Про це повідомляє сектор комунікації поліції Волині.Посадовець організував злочинну схему вимагання та отримання неправомірної вигоди у великих розмірах від фізичних осіб підприємців та представників юридичних осіб за не притягнення їх до відповідальності за ініційованими перевірками.Так, зловживаючи службовим становищем, посадовець вимагав від підприємця неправомірну вигоду у сумі 40 тисяч гривень за не притягнення його до відповідальності за виявлені порушення в додержанні законодавства про працю та інші порушення. Для конспірації, фігурант поставив вимогу кошти перерахувати на картку онлайн банку, якою він користується.У рамках розпочатого кримінального провадження, правоохоронці задокументували два факти вимагання та отримання ним неправомірної вигоди в загальній сумі 20 тис. грн двома перерахунками по 10 тис. грн на вказану банківську картку.Сьогодні у Луцьку зловмисника затримали на гарячому, після отримання ним від підприємця двох квитанцій про перерахунок на картку неправомірної вигоди – 20 тис. грн.Під час проведення слідчих дій на місці події вилучили дві квитанції, що підтверджують факти перерахування коштів.Нині тривають обшуки за місцем проживання та роботи посадовця.Вирішується питання про затримання його у порядку ст. 208 КПК України, оголошення підозри у вчиненні інкримінованого злочину та обрання запобіжного заходу.Досудове розслідування, розпочате за ч. 3 ст. 368 (Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України, триває. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна.

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