На Волині крадії розбирають щойно відремонтований міст

Днями під час комісійного обстеження автошляху Т-03-08 Любомль – Дубечне – Здомишель – Ратне – Камінь-Каширський – Любешів виявили чергову крадіжку елементів мосту через річку Прип’ять неподалік Здомишля.Про це повідомляє Служба автомобільних доріг у Волинській області.На щойно відновленому мості поцуплено 82 комплекти кріплень (болти і гайки) бар’єрного оцинкованого огородження та 5 світлоповертаючих елементів.Як підкреслили у пресслужбі САП Волині, уже неодноразово мали місце випадки привласнення невідомими особами перильного огородження та інших елементів цієї штучної споруди. Унаслідок таких дій зловмисників, особи яких так і не встановлено правоохоронними органами, міст приведено в незадовільний стан, загрозливий для безпеки учасників дорожнього руху.Упродовж жовтня-грудня минулого року на замовлення Служби автомобільних доріг у Волинській області провели комплекс робіт з відновлення цієї штучної споруди, завдовжки понад 68 метрів. Зокрема, укріпили відкоси мосту, замінили гідроізоляцію, встановили нове бар’єрне та перильне огородження, відновили дорожнє покриття тощо. На ремонтні роботи цього мосту спрямували майже 3,2 млн. грн державних коштів.З метою розшуку та притягнення до відповідальності крадіїв, а також відшкодування ними завданої шкоди в поліцію подали відповідну заяву."Сподіваємось, що місцеві жителі чи інші громадяни мають інформацію про осіб, які вчинили крадіжку на цій штучній споруді, і допоможуть піймати крадіїв", - зауважили дорожники.