Назвали 4 найпопулярніші марки авто на Волині
Сьогодні, 09:01
За перші три місяці 2021 року сервісні центри зареєстрували і перереєстрували на Волині 14 235 транспортних засобів.
Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили у Регіональному сервісному центрі ГСЦ МВС у Волинській області.
Зауважують, що найпопулярнішими марками авто серед здійснених реєстраційних операцій є: Volkswagen (1692 транспортні засоби), Renault (1394 ТЗ), Mercedes-Benz (849 ТЗ), Opel (845 ТЗ).
До слова, найпоширенішими кольорами автомобілів, що були зареєстровані вперше та перереєстровані в сервісних центрах МВС у Волинській області за перші три місяці поточного року є: сірий колір - 3803 транспортні засобі, чорний - 2468, білий - 2458, синій - 1345.
Окрім того, повідомили, що за перший квартал 2021 року на Волині зареєстрували 29 електромобілів. Для порівняння: за аналогічний період 2020 року в області зареєстрували 41 такий автомобіль.
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Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили у Регіональному сервісному центрі ГСЦ МВС у Волинській області.
Зауважують, що найпопулярнішими марками авто серед здійснених реєстраційних операцій є: Volkswagen (1692 транспортні засоби), Renault (1394 ТЗ), Mercedes-Benz (849 ТЗ), Opel (845 ТЗ).
До слова, найпоширенішими кольорами автомобілів, що були зареєстровані вперше та перереєстровані в сервісних центрах МВС у Волинській області за перші три місяці поточного року є: сірий колір - 3803 транспортні засобі, чорний - 2468, білий - 2458, синій - 1345.
Окрім того, повідомили, що за перший квартал 2021 року на Волині зареєстрували 29 електромобілів. Для порівняння: за аналогічний період 2020 року в області зареєстрували 41 такий автомобіль.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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