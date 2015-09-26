вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Назвали 4 найпопулярніші марки авто на Волині

Назвали 4 найпопулярніші марки авто на Волині
За перші три місяці 2021 року сервісні центри зареєстрували і перереєстрували на Волині 14 235 транспортних засобів.

Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили у Регіональному сервісному центрі ГСЦ МВС у Волинській області.

Зауважують, що найпопулярнішими марками авто серед здійснених реєстраційних операцій є: Volkswagen (1692 транспортні засоби), Renault (1394 ТЗ), Mercedes-Benz (849 ТЗ), Opel (845 ТЗ).

До слова, найпоширенішими кольорами автомобілів, що були зареєстровані вперше та перереєстровані в сервісних центрах МВС у Волинській області за перші три місяці поточного року є: сірий колір - 3803 транспортні засобі, чорний - 2468, білий - 2458, синій - 1345.

Окрім того, повідомили, що за перший квартал 2021 року на Волині зареєстрували 29 електромобілів. Для порівняння: за аналогічний період 2020 року в області зареєстрували 41 такий автомобіль.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: автомобілі, марки, Volkswagen, найпопулярніші марки
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Із терасою і «МакДрайвом»: яким і де буде «МакДональдз» у Луцьку. ОФІЦІЙНО
Будівництво аеропорту у Луцьку: яким його планують зробити та скільки можуть коштувати квитки
Як воно – вакцинуватися від COVID-19? ВЛАСНИЙ ДОСВІД
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Трагедія на Волині: трактор на смерть придушив чоловіка
Сьогодні, 09:18
Курс валют у Луцьку станом на 2 квітня
Сьогодні, 09:10
Назвали 4 найпопулярніші марки авто на Волині
Сьогодні, 09:01
В Україні – нові рекорди за кількістю заражених коронавірусом та померлих від недуги за добу
Сьогодні, 08:48
Посівна стартувала: скільки яких культур вирощуватимуть на Волині. ВІДЕО
Сьогодні, 08:35
Схожі новини
Швейцарія призупиняє продаж автомобілів Volkswagen Швейцарія призупиняє продаж автомобілів Volkswagen
26 вересень, 2015, 07:36
Укрпошта випустила святкові марки в стилі «ню». ФОТО Укрпошта випустила святкові марки в стилі «ню». ФОТО
05 березень, 04:40
Вантажівки, авто пошти, маршрутки, шкільний автобус опинилися у сніговому полоні через негоду на Волині Вантажівки, авто пошти, маршрутки, шкільний автобус опинилися у сніговому полоні через негоду на Волині
11 лютий, 09:08
Щоб не заважали снігоочисній техніці: луцьких водіїв просять не залишати автівки вздовж доріг Щоб не заважали снігоочисній техніці: луцьких водіїв просять не залишати автівки вздовж доріг
30 січень, 16:20
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Трагедія на Волині: трактор на смерть придушив чоловіка
Сьогодні, 09:18
 0
Курс валют у Луцьку станом на 2 квітня
Сьогодні, 09:10
 0
Назвали 4 найпопулярніші марки авто на Волині
Сьогодні, 09:01
 0
В Україні – нові рекорди за кількістю заражених коронавірусом та померлих від недуги за добу
Сьогодні, 08:48
 0
Посівна стартувала: скільки яких культур вирощуватимуть на Волині. ВІДЕО
Сьогодні, 08:35
 0
Медіа
відео
1/8