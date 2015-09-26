Назвали 4 найпопулярніші марки авто на Волині

За перші три місяці 2021 року сервісні центри зареєстрували і перереєстрували на Волині 14 235 транспортних засобів.Про цеповідомили у Регіональному сервісному центрі ГСЦ МВС у Волинській області.Зауважують, що найпопулярнішими марками авто серед здійснених реєстраційних операцій є: Volkswagen (1692 транспортні засоби), Renault (1394 ТЗ), Mercedes-Benz (849 ТЗ), Opel (845 ТЗ).До слова, найпоширенішими кольорами автомобілів, що були зареєстровані вперше та перереєстровані в сервісних центрах МВС у Волинській області за перші три місяці поточного року є: сірий колір - 3803 транспортні засобі, чорний - 2468, білий - 2458, синій - 1345.Окрім того, повідомили, що за перший квартал 2021 року на Волині зареєстрували 29 електромобілів. Для порівняння: за аналогічний період 2020 року в області зареєстрували 41 такий автомобіль.