На Волині шукають працівників у державні нотаріальні контори

У державних нотаріальних конторах Волинської області наявні вакантні посади державних нотаріусів.Про це інформує пресслужба Західного міжрегіонального управління Міністерства юстиції ( м. Львів).Тож роботу пропонують у:- Любомльській державній нотаріальній конторі;- Першій Луцькій державній нотаріальній конторі:- Маневицькій державній нотаріальній конторі;- Горохівській державній нотаріальній конторі;- Камінь-Каширській державній нотаріальній конторі.Також наразі залишається вакантною посада завідувача Волинського обласного державного нотаріального архіву.Нотаріусом може бути громадянин України, якому присуджено ступінь вищої юридичної освіти не нижче магістра, який володіє державною мовою відповідно до рівня, визначеного Законом України "Про забезпечення функціонування української мови як державної", має стаж роботи у сфері права не менш як шість років, з них помічником нотаріуса або консультантом державної нотаріальної контори - не менш як три роки, склав кваліфікаційний іспит і отримав свідоцтво про право на зайняття нотаріальною діяльністю.Не може бути нотаріусом особа, яка має судимість за вчинення злочину, якщо така судимість не погашена або не знята у встановленому законом порядку (крім реабілітованої особи), особа, дієздатність якої обмежена, або особа, визнана недієздатною.Нотаріус не може займатися підприємницькою, адвокатською діяльністю, бути засновником адвокатських об’єднань, перебувати на державній службі або службі в органах місцевого самоврядування, у штаті інших юридичних осіб, а також виконувати іншу оплачувану роботу, крім викладацької, наукової, творчої, а також діяльності у професійному самоврядуванні нотаріусів.