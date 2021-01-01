18-річний хлопець з Волині отримав ордер на квартиру
Сьогодні, 18:16
18-річному Сергію Сачуку з Нововолинська вручили ордер на соціальну квартиру.
Про це написав на своїй сторінці у фейсбуці міський голова Нововолинська Борис Карпус.
Як повідомляється, хлопець підписав контракт для проходження військової служби.
Нагадаємо, від сьогодні, 1 квітня, в Україні стартував весняний призов, який триватиме до 30 червня. З Волині військові комісаріати області планують призвати 495 осіб.
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Про це написав на своїй сторінці у фейсбуці міський голова Нововолинська Борис Карпус.
Як повідомляється, хлопець підписав контракт для проходження військової служби.
Нагадаємо, від сьогодні, 1 квітня, в Україні стартував весняний призов, який триватиме до 30 червня. З Волині військові комісаріати області планують призвати 495 осіб.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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