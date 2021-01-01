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18-річний хлопець з Волині отримав ордер на квартиру

18-річний хлопець з Волині отримав ордер на квартиру
18-річному Сергію Сачуку з Нововолинська вручили ордер на соціальну квартиру.

Про це написав на своїй сторінці у фейсбуці міський голова Нововолинська Борис Карпус.

Як повідомляється, хлопець підписав контракт для проходження військової служби.

Нагадаємо, від сьогодні, 1 квітня, в Україні стартував весняний призов, який триватиме до 30 червня. З Волині військові комісаріати області планують призвати 495 осіб.

18-річний хлопець з Волині отримав ордер на квартиру

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Теги: Нововолинськ, ордер, соціальне житло
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