18-річний хлопець з Волині отримав ордер на квартиру

Сергію Сачуку з Нововолинська вручили ордер на соціальну квартиру.



Про це Борис Карпус.



Як повідомляється, хлопець підписав контракт для проходження військової служби.



Нагадаємо, від сьогодні, 1 квітня, в Україні стартував весняний призов, який триватиме до 30 червня. З Волині військові комісаріати області планують призвати 495 осіб.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 18-річномуз Нововолинська вручили ордер на соціальну квартиру.Про це написав на своїй сторінці у фейсбуці міський голова НововолинськаЯк повідомляється, хлопець підписав контракт для проходження військової служби.Нагадаємо, від сьогодні, 1 квітня, в Україні стартував весняний призов, який триватиме до 30 червня. З Волині військові

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