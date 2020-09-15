У Луцьку підприємство має сплатити понад 8 мільйонів гривень за забруднення повітря
Сьогодні, 17:38
Працівники екоінспекції у 2020 році проводили планову перевірку “СКФ Україна» і знайшли чимало порушень.
Про це інформує пресслужба Державної екологічна інспекція у Волинській області.
Так, у березні 2021 року інспектори нарахували 8 мільйонів 102 тисячі 348 гривень збитків за період, коли підприємство здійснювало викиди забруднюючих речовин в атмосферу без дозволу.
"Якщо підприємство не сплатить шкоду, екоінспекція передасть матеріали до суду для примусового стягнення", - йдеться у повідомлені.
Голвне фото – ілюстративне.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це інформує пресслужба Державної екологічна інспекція у Волинській області.
Так, у березні 2021 року інспектори нарахували 8 мільйонів 102 тисячі 348 гривень збитків за період, коли підприємство здійснювало викиди забруднюючих речовин в атмосферу без дозволу.
"Якщо підприємство не сплатить шкоду, екоінспекція передасть матеріали до суду для примусового стягнення", - йдеться у повідомлені.
Голвне фото – ілюстративне.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
У громаді на Волині школярі переходять на «дистанційку»
Сьогодні, 17:55
У Луцьку підприємство має сплатити понад 8 мільйонів гривень за забруднення повітря
Сьогодні, 17:38
На Волині шукають працівників у державні нотаріальні контори
Сьогодні, 17:28