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У Луцьку підприємство має сплатити понад 8 мільйонів гривень за забруднення повітря

У Луцьку підприємство має сплатити понад 8 мільйонів гривень за забруднення повітря
Працівники екоінспекції у 2020 році проводили планову перевірку “СКФ Україна» і знайшли чимало порушень.

Про це інформує пресслужба Державної екологічна інспекція у Волинській області.

Так, у березні 2021 року інспектори нарахували 8 мільйонів 102 тисячі 348 гривень збитків за період, коли підприємство здійснювало викиди забруднюючих речовин в атмосферу без дозволу.

"Якщо підприємство не сплатить шкоду, екоінспекція передасть матеріали до суду для примусового стягнення", - йдеться у повідомлені.

Голвне фото – ілюстративне.

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Теги: незаконні викиди, Луцьк, збитки, підприємство
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