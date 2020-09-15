У Луцьку підприємство має сплатити понад 8 мільйонів гривень за забруднення повітря





Про це інформує пресслужба Державної екологічна інспекція у Волинській області.



Так, у березні 2021 року інспектори нарахували 8 мільйонів 102 тисячі 348 гривень збитків за період, коли підприємство здійснювало викиди забруднюючих речовин в атмосферу без дозволу.



"Якщо підприємство не сплатить шкоду, екоінспекція передасть матеріали до суду для примусового стягнення", - йдеться у повідомлені.



Голвне фото – ілюстративне.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Працівники екоінспекції у 2020 році проводили планову перевірку “СКФ Україна» і знайшли чимало порушень.Про це інформує пресслужба Державної екологічна інспекція у Волинській області.Так, у березні 2021 року інспектори нарахували 8 мільйонів 102 тисячі 348 гривень збитків за період, коли підприємство здійснювало викиди забруднюючих речовин в атмосферу без дозволу."Якщо підприємство не сплатить шкоду, екоінспекція передасть матеріали до суду для примусового стягнення", - йдеться у повідомлені.Голвне фото – ілюстративне.

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