У громаді на Волині школярі переходять на «дистанційку»
Сьогодні, 17:55
У Ковельській громаді з понеділка 5-11 класи переходять на дистанційне навчання.
Про це стало відомо під час сьогоднішнього засідання комісії ТЕБ та НС, на якій вирішили запровадити додаткові карантинні обмеження в Ковельській громаді, інформує мерія Ковеля.
Додаткові протиепідемічні заходи вводять через те, що останнім часом стрімко збільшується кількість виявлених випадків захворювання на COVID-19. Зокрема, у березні таких було майже 900. Порівнюючи із жовтнем минулого року, у 2-2,5 раза фіксується більше хворих впродовж тижня. Про це повідомили завідувач Ковельського міськміжрайонного відділу ДУ «Волинський ОЛЦ МОЗ України» Людмила Маляр та медичний директор Ковельського МТМО з педіатрії Ольга Козачук.
Лише за останні два дні у 450 ковельчан є підозра на недугу. У Ковельській лікарні наразі перебуває 60 пацієнтів з коронавірусом, 32 з них потребують кисню.
Аби стабілізувати ситуацію і зменшити кількість захворювань, комісія вирішила з 5 по 18 квітня запроваджується дистанційне навчання для 5-11 класів. Дошкільні заклади працюватимуть, також до школи ходитимуть учні 1-4 класів.
На території Ковельської громади на цей період встановлюються додаткові обмежувальні протиепідемічної заходи, відповідно до яких забороняється:
- перебування в громадських спорудах, громадському транспорті без засобів індивідуального захисту, зокрема, респіраторів або захисних масок;
- перебування на вулицях без документів, що посвідчують особу, підтверджують громадянство чи її спеціальний статус;
- самовільно залишати місця самоізоляції;
- проведення масових заходів за участю більше 20 осіб;
- здійснення регулярних та нерегулярних перевезень пасажирів автомобільним транспортом, зокрема, на міських автобусних маршрутах, в кількості більшій, ніж кількість місць для сидіння, що передбачена технічною характеристикою транспортного засобу, визначена в реєстраційних документах. Перевізник несе відповідальність за забезпечення водіїв засобами індивідуального захисту та здійснює контроль за дотриманням маскового режиму пасажирами;
- робота після 24-ї та до 7-ї години суб’єктів ресторанного господарства (ресторанів, кафе, барів, їдалень, кафетеріїв, буфетів тощо), крім діяльності з надання послуг громадського харчування із здійсненням адресної доставки замовлень та замовлень на виніс;
- діяльність суб’єктів господарювання, які обслуговують відвідувачів, у яких:
- не нанесено маркування для перебування в черзі з дотриманням дистанції між клієнтами не менш як 1,5 метра;
- не забезпечено працівників засобами індивідуального захисту та не здійснюється належний контроль за їх використанням;
- покупці без одягнутих засобів індивідуального захисту;
не забезпечується централізований збір використаних засобів індивідуального захисту в окремі контейнери (урни);
- діяльність закладів, що надають послуги з розміщення (крім готелів);
- діяльність спортзалів, фітнес-центрів, закладів культури, які не забезпечують можливість обмежити кількість відвідувачів у залі з розрахунку одна особа на 20 кв. метрів загальної площі приміщення, басейнів - більше ніж чотири особи на одній доріжці для індивідуальних занять або шість осіб для спортивно-тренувальних груп.
Представники поліції впродовж тижня будуть контролювати заклади торгівлі, громадського харчування, ринки на дотримання карантинних вимог. У разі, якщо порушень буде велика кількість, то може бути прийняте рішення про обмеження їх роботи.
“На жаль, за всіма показниками ситуація у громаді є невтішною. Тому ми повинні продовжувати працювати, щоб ці обмеження можна було якнайшвидше послабити. Закликаю кожного проявити відповідальність, дотримуватись вимог, не забувати про дистанцію, маски, дезінфектори, - звертається до мешканців громади міський голова Ігор Чайка.
Нагадаємо, через зростання захворюваності на коронавірус у 13 громадах Волині ввели карантинні обмеження. Йдеться про Луцьку міську територіальну громаду, Торчинську, Підгайцівську, Городищенську, Берестечківську, Нововолисньку, Володимир-Волинську, Любомильську, Ратнівську, Турійську, Ковельську, Ківерцівську, Маневицьку.
Фото - ілюстративне
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Про це стало відомо під час сьогоднішнього засідання комісії ТЕБ та НС, на якій вирішили запровадити додаткові карантинні обмеження в Ковельській громаді, інформує мерія Ковеля.
Додаткові протиепідемічні заходи вводять через те, що останнім часом стрімко збільшується кількість виявлених випадків захворювання на COVID-19. Зокрема, у березні таких було майже 900. Порівнюючи із жовтнем минулого року, у 2-2,5 раза фіксується більше хворих впродовж тижня. Про це повідомили завідувач Ковельського міськміжрайонного відділу ДУ «Волинський ОЛЦ МОЗ України» Людмила Маляр та медичний директор Ковельського МТМО з педіатрії Ольга Козачук.
Лише за останні два дні у 450 ковельчан є підозра на недугу. У Ковельській лікарні наразі перебуває 60 пацієнтів з коронавірусом, 32 з них потребують кисню.
Аби стабілізувати ситуацію і зменшити кількість захворювань, комісія вирішила з 5 по 18 квітня запроваджується дистанційне навчання для 5-11 класів. Дошкільні заклади працюватимуть, також до школи ходитимуть учні 1-4 класів.
На території Ковельської громади на цей період встановлюються додаткові обмежувальні протиепідемічної заходи, відповідно до яких забороняється:
- перебування в громадських спорудах, громадському транспорті без засобів індивідуального захисту, зокрема, респіраторів або захисних масок;
- перебування на вулицях без документів, що посвідчують особу, підтверджують громадянство чи її спеціальний статус;
- самовільно залишати місця самоізоляції;
- проведення масових заходів за участю більше 20 осіб;
- здійснення регулярних та нерегулярних перевезень пасажирів автомобільним транспортом, зокрема, на міських автобусних маршрутах, в кількості більшій, ніж кількість місць для сидіння, що передбачена технічною характеристикою транспортного засобу, визначена в реєстраційних документах. Перевізник несе відповідальність за забезпечення водіїв засобами індивідуального захисту та здійснює контроль за дотриманням маскового режиму пасажирами;
- робота після 24-ї та до 7-ї години суб’єктів ресторанного господарства (ресторанів, кафе, барів, їдалень, кафетеріїв, буфетів тощо), крім діяльності з надання послуг громадського харчування із здійсненням адресної доставки замовлень та замовлень на виніс;
- діяльність суб’єктів господарювання, які обслуговують відвідувачів, у яких:
- не нанесено маркування для перебування в черзі з дотриманням дистанції між клієнтами не менш як 1,5 метра;
- не забезпечено працівників засобами індивідуального захисту та не здійснюється належний контроль за їх використанням;
- покупці без одягнутих засобів індивідуального захисту;
не забезпечується централізований збір використаних засобів індивідуального захисту в окремі контейнери (урни);
- діяльність закладів, що надають послуги з розміщення (крім готелів);
- діяльність спортзалів, фітнес-центрів, закладів культури, які не забезпечують можливість обмежити кількість відвідувачів у залі з розрахунку одна особа на 20 кв. метрів загальної площі приміщення, басейнів - більше ніж чотири особи на одній доріжці для індивідуальних занять або шість осіб для спортивно-тренувальних груп.
Представники поліції впродовж тижня будуть контролювати заклади торгівлі, громадського харчування, ринки на дотримання карантинних вимог. У разі, якщо порушень буде велика кількість, то може бути прийняте рішення про обмеження їх роботи.
“На жаль, за всіма показниками ситуація у громаді є невтішною. Тому ми повинні продовжувати працювати, щоб ці обмеження можна було якнайшвидше послабити. Закликаю кожного проявити відповідальність, дотримуватись вимог, не забувати про дистанцію, маски, дезінфектори, - звертається до мешканців громади міський голова Ігор Чайка.
Нагадаємо, через зростання захворюваності на коронавірус у 13 громадах Волині ввели карантинні обмеження. Йдеться про Луцьку міську територіальну громаду, Торчинську, Підгайцівську, Городищенську, Берестечківську, Нововолисньку, Володимир-Волинську, Любомильську, Ратнівську, Турійську, Ковельську, Ківерцівську, Маневицьку.
Фото - ілюстративне
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