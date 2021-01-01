Відоме ім'я посадовця Держпраці, якого затримали на хабарі у Луцьку

лександр Васильович Губарик.



Про це



Як повідомляли, керівник одного з відділів Управління Держпраці у Волинській області організував злочинну схему вимагання та отримання неправомірної вигоди у великих розмірах від фізичних осіб-підприємців та представників юридичних осіб за не притягнення їх до відповідальності за ініційованими перевірками. Зловживаючи службовим становищем, посадовець вимагав від підприємця неправомірну вигоду у сумі 40 тисяч гривень за не притягнення його до відповідальності за виявлені порушення в додержанні законодавства про працю та інші порушення. Для конспірації фігурант поставив вимогу переказати кошти на картку банку, якою він користується.



У рамках розпочатого кримінального провадження правоохоронці задокументували два факти вимагання та отримання ним неправомірної вигоди в сумі 20 тисяч гривень двома перерахунками по 10 тисяч гривень на вказану банківську картку. Сьогодні, 1 квітня, в Луцьку зловмисника затримали на гарячому після отримання ним від підприємця двох квитанцій про перерахунок на картку неправомірної вигоди. Йому загрожує позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна.



Згідно з даними декларації Олександра Губарика, він разом із дружиною володіє земельною ділянкою в Боратині Луцького району площею 800 квадратних метрів, яку родина придбала 2019 року за 27 200 гривень. На цій землі зареєстрований як об’єкт незавершеного будівництва житловий будинок площею 120 квадратних метрів.



Посадовець володіє мотоциклом VIPER V150A 2014 року випуску, який був придбаний 2014 року за 12 000 гривень.



Минулого року Олександр Губарик отримав 132 177 гривень заробітної плати.



Разом із дружиною зберігає в готівці 27 000 доларів.

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