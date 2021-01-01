На Волині Renault в'їхав в навчальне авто
Сьогодні, 18:36
1-го квітня на вулиці Ковельській у Володимирі-Волинському трапилася дорожньо-транспортна пригода за участю навчального автомобіля.
Про це повідомляє місцеве видання "Буг".
Біля НВК №3 водій за кермом автомобіля Renault в’їхав в навчальну машину Citroen, яка перебувала перед пішохідним переходом.
У Renault внаслідок аварії пошкоджена передня частина авто.
Світлини з місця ДТП надіслали очевидці.
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Про це повідомляє місцеве видання "Буг".
Біля НВК №3 водій за кермом автомобіля Renault в’їхав в навчальну машину Citroen, яка перебувала перед пішохідним переходом.
У Renault внаслідок аварії пошкоджена передня частина авто.
Світлини з місця ДТП надіслали очевидці.
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