На Волині Renault в'їхав в навчальне авто





Про це повідомляє місцеве видання



Біля НВК №3 водій за кермом автомобіля Renault в’їхав в навчальну машину Citroen, яка перебувала перед пішохідним переходом.



У Renault внаслідок аварії пошкоджена передня частина авто.



Світлини з місця ДТП надіслали очевидці.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 1-го квітня на вулиці Ковельській у Володимирі-Волинському трапилася дорожньо-транспортна пригода за участю навчального автомобіля.Про це повідомляє місцеве видання "Буг" Біля НВК №3 водій за кермом автомобіля Renault в’їхав в навчальну машину Citroen, яка перебувала перед пішохідним переходом.У Renault внаслідок аварії пошкоджена передня частина авто.Світлини з місця ДТП надіслали очевидці.

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