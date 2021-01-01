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На Волині Renault в'їхав в навчальне авто

На Волині Renault в'їхав в навчальне авто
1-го квітня на вулиці Ковельській у Володимирі-Волинському трапилася дорожньо-транспортна пригода за участю навчального автомобіля.

Про це повідомляє місцеве видання "Буг".

Біля НВК №3 водій за кермом автомобіля Renault в’їхав в навчальну машину Citroen, яка перебувала перед пішохідним переходом.

У Renault внаслідок аварії пошкоджена передня частина авто.

Світлини з місця ДТП надіслали очевидці.

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Теги: Володимир, аварія, навчальне авто
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